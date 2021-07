Danmark er i EM-semifinalen.

Tjekkiet blev besejret 2-1, men mens hele landet er i ekstase, ser det ikke så godt ud, når det kommer til den danske opbakning til semifinalen onsdag aften på Wembley Stadion i London.

Lige nu er det nemlig kun danskere bosiddende i England, der kan komme ind til kampen.

Derfor har den danske landstræner Kasper Hjulmand en opfordring til chefen for det hele i England – premierminister Boris Johnson

Foto: NAOMI BAKER Vis mere Foto: NAOMI BAKER

»Vi må håbe, at Boris Johnson vågner op og giver adgang til en masse tusinde danske fans. Jeg håber, at der er en masse, der får lov,« siger Kasper Hjulmand omkring den komplekse situation.

Det er englændernes strenge indrejseregler, der spænder ben for danske fans. Det vil nemlig kræve ti dages isolation, hvis man vil ind i landet, og det er ikke muligt at nå at udstå karantænen med semifinalen, der falder allerede onsdag.



DBU er i gang med at forsøge at få danskere ind alligevel.

»Det, vi står overfor, er, at vi skal have mobiliseret alle danskere, der bor i Storbritannien. Vi har 5.000 billetter til danskere, men vi må ikke flyve nogen ind. Det kan ikke lade sig gøre,« sagde kommerciel direktør i DBU, Ronnie Hansen, til B.T. og tilføjede:

»Derfor har vi har brug for, at alle danskere, der bor i Storbritannien, fører faklen videre for alle de fantastiske danske fans, der indtil videre har båret det her hold igennem slutrunden,« lød det.