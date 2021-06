Der bliver ikke noget landsholdstræning at se for offentligheden torsdag.

For Kasper Hjulmand har nemlig valgt at lukke dagens træning forud for lørdagens kamp mod Wales.

Og det er der en helt særlig årsag til, fortæller den danske landstræner til TV3 Sport.

»Vi vil gerne hurtigt i gang med noget, der er meget relevant. Vi har én træning til at forberede en meget vigtig kamp.«

Kasper Hjulmand på torsdagens pressemøde. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Kasper Hjulmand på torsdagens pressemøde. Foto: HANNAH MCKAY

Han forklarer ligeledes, at de taktiske planer selvsagt ikke skal ende uden for landsholdets taktiktavle.

»Detaljerne i dagens træningen skal ingen steder hen, og det er årsagen til de lukkede døre,« forklarer Kasper Hjulmand videre.

Torsdagens træning bliver sidste dag i Helsingør inden 1/8-finalen mod Wales, og derfor skal holdet have det sidste helt på plads bag lukkede døre.

»Vi kan ikke gøre noget i morgen i Amsterdam, så vi har den her ene træning. Og vi ved, at alt kommer ud. Derfor lukker vi træningen i dag,« siger Hjulmand til TV 2 Sport.

Normalt har pressen adgang til det første kvarter af træningen, men sådan er det ikke i dag.

Danmark skal lørdag forsøge at spille sig i kvartfinalen ved EM, når Wales er modstanderen i Amsterdam. Du kan følge kampen live her på bt.dk fra klokken 18.