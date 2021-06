På trods af en historisk aften i Parken er Kasper Hjulmand stadig enormt påvirket af Christian Eriksens kollaps.

For selv om Danmark mandag formåede at spille videre ved EM, er det nemlig den ramte dansker, som fylder en stor del af landstrænerens bevidsthed.

Det fortæller han tirsdag på et pressemøde i landsholdslejren:

»Jeg har ikke snakket med ham. Jeg har desværre ikke haft tid, men jeg tænker meget på Christian, og hvor meget jeg havde håbet, at han kunne opleve det her.«

Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Foto: HANNAH MCKAY

Kasper Hjulmand forklarer samtidig, at fraværet af Inter-stjernen gør ekstra ondt lige nu, fordi han ved, hvor meget EM betød for ham.



»Jeg ved, hvor stor en drøm det var for ham at skulle spille de her kampe. Bare at vide, at han ikke er her til de her kampe, gør ondt. Så jeg er glad for, at han stadig er med os, for det var tæt på, men jeg tænker meget på ham, for han skulle have været her,« lyder det fra Hjulmand.

Christian Eriksen er lige nu i Odense, hvor han det næste stykke tid har brug for ro sammen med familien, lyder det.

Danskeren fik fredag indopereret en såkaldt ICD-enhed, som er den type hjertestarter, han skulle have efter sit kollaps i Parken i den første gruppekamp mod Finland.

Danmark formåede mandag aften at ryste Eriksen-chokket af sig, da Kasper Hjulmands mandskab i overbevisende stil slog Rusland med 4-1.

Dermed skal Danmark spille 1/8-finale mod Wales lørdag klokken 18 i Amsterdam.