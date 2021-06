Fra tribune til tribune i Parken løb han med hævede arme.

Gang på gang kaldte de på ham, de danske fans. De ville hylde ham for sejren mod russerne, det videre avancement. De ville hylde deres nye helt.

Den danske landstræner Kasper Hjulmand har taget fodboldfans med storm efter en rutsjebanetur af EM-følelser i alle ender af skalaen.

Fra at stå i en krisesituation, ingen kunne forudse, da Christian Eriksen faldt om med hjertestop til at komme videre - både i menneskelig og sportslig forstand.

Reinholdt Schultz, direktør og partner hos PR-bureauet Mannov, mener, at Hjulmand allerede nu har cementeret sin position som hele Danmarks landstræner.

»Vi kan tabe 0-4 til Wales, og han vil stadig være vores helt. Det vil aldrig blive glemt. Han kan ikke miste sin stjerne lige nu,« siger han til B.T. og fortsætter:



»Det kommer til at blive et adelsmærke for ham. Han bliver sikkert også tilbudt Dannebrogsordnen en dag. På et tidspunkt vil vi komme tilbage til at fokusere udelukkende på resultaterne, men lige nu er han hævet over det. Simpelthen,« lyder vurderingen.

B.T. har fokuseret på tre nedslagspunkter i Hjulmands kommunikation og ageren som landstræner under EM:

Da Christian Eriksen falder om med hjertestop, er Kasper Hjulmand dybt påvirket som resten af holdet. Det viser han i interviews efter kampen samt på pressemødet dagen efter, hvor han er tydeligt følelsesmæssigt påvirket.

Ifølge Reinholdt Schultz er det et klogt træk at agere ærligt i det øjeblik.

»Han tør vise sine følelser, og han er meget ærlig i sin kommunikation. Og det er det, man kommer længst med. Han udtrykker nogle følelser, som vi alle sammen sidder med i den situation. Vi kan identificere os med det,« siger Reinholdt Schultz og tilføjer:



»Når man kommer i en alvorlig krise, vil alle udefra se på, hvordan lederne på holdet håndterer det. Han får spotlightet i den situation, og det tager han til sig. Han bruger ikke Eriksen-situationen bevidst, men han viser bare, at han er og mener det, han siger,« lyder det.

Og ærlighed er noget, de danske fans kan lide.



»Hvis han var en aktie, ville hans børsværdi stige markant i den kommende periode. Ja, den er faktisk allerede steget.«

Kasper Hjulmand er den første i DBU, der retter en kritik mod UEFAs håndtering af Christian Eriksens hjertestop. Her kritiserer han, at de skulle spille kampen færdig mod Finland.

Landstræneren ytrer sig ærligt i optakten til kampen mod Belgien omkring håndteringen.

»Det er godt lederskab. Han overlader det ikke til nogen, der sidder over ham eller under ham. Han tager ansvaret på sig,« siger Schultz og tilføjer:

»Her udnytter han, at det er ham, at al opmærksomheden er på. Det tror jeg er meget bevidst. Han står i en stærk position. Og derfor kan han tillade sig at udfordre den måde, UEFA har reageret på, fordi alle vil bakke ham op.«



Men det tager nogle dage at nå frem til kritikken for Hjulmand. Og det øger bare hans menneskelighed.

»Det er for mig et tegn på, at vi har med en samvittighedsfuld og intelligent leder at gøre. Han er igennem en erkendelse og deler den med os løbende. Det kan godt opfattes som angreb eller kritik af UEFA, men egentlig stiller han bare et kritisk retorisk spørgsmål: Er det her den rigtige måde? Det var smart lavet.«



Lige fra sin ansættelse har Kasper Hjulmand talt direkte til danskerne. Om sammenhold. Og det har han gentaget gang på gang under EM.

Ifølge Reinholdt Schultz er det en helt bevidst strategi fra Hjulmand, der kom ind som afløser for Åge Hareide, der blev vraget på trods af gode resultater.

»Hvis man lægger mærke til det, har han været meget bevidst om, at hele tiden sige ‘vi’. Og her er det ikke ‘vi’ som i landsholdet, men ‘vi’ som i danskerne. Han har været dygtig til at iscenesætte spillerne og sig selv som nogen, der er en del af folket. Vi føler alle, vi er en del af holdet.«

I det hele taget er Hjulmands strategi lykkedes.

»Han har givet landsholdsfodbolden en renæssance. Han har sammen med Peter Møller (fodbolddirektør i DBU, red.) formået at give landsholdet tilbage til danskerne. Og det synes jeg faktisk allerede lykkedes inden EM, men nu sætter han kronen på værket,« siger han og slår fast:

»Han var en, vi ikke rigtig kendte, som fik jobbet fra en anden - men det er glemt nu. Nu er Kasper Hjulmand kongen af Danmark.«