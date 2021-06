»Ingen kan erstatte Christian: Han er vores bedste spiller.«

Kasper Hjulmand er meget bevidst om, at Danmark er svækket til næste EM-kamp mod Belgien på torsdag, hvor holdets største stjerne, Christian Eriksen, er ude, og at der kan være spillere, som ikke bliver klar følelsesmæssigt.

»Jeg har sagt, at Eriksen er hjertet, pulsen, rytmen på vores hold. Han har en helt utrolig evne til at opfatte tid, rum og rytmen i en fodboldkamp. Han er ikke med på torsdag. Men vi har en masse andre spillere, som kan bidrage, og dygtige spillere, som også kan finde kampens rytme. Vi sætter noget sammen, som bliver svært for Belgien. Det er jeg sikker på,« lyder det fra landstræneren på dagens EM-pressemøde.

Her var Christian Eriksen naturligvis det store samtaleemne her tre dage efter den chokerende hændelse i Parken lørdag aften mod Finland, hvor landsholds-10'eren kollapsede med et hjertestop midt i kampen.

Kasper Hjulmand fortæller, at han skal bruge de næste dage på at gøre sine dybt berørte spillere klar til den vigtige kamp mod Belgien i EM-gruppespillet. Og at der kan være spillere, som ikke bliver klar til at spille efter den voldsdomme oplevelse, hvor deres holdkammerat svævede mellem liv og død.

»Det er helt o.k., hvis der nogen, der ikke har de følelser, der skal til for ikke at give alt i kampen. Vi skal forberede os på en følelsesladet tur ind til Parken. Det bliver en speciel stemning. Vi skal forberede os mentalt, det er spillerne vant til. Hvad er det for nogle følelser, der kan ramme os? Det bliver mærkeligt at vende tilbage, vi kommer til at blive mødt med mange følelser,« siger Hjulmand.

Kunsten bliver at finde det rette spændingsniveau og den rette balance mellem at lade følelserne komme til udtryk på banen – at spille for Eriksen – men samtidig holde hovedet koldt i den svære kamp mod verdens nummer et.

»Når dommeren fløjter det første fløjt, skal vi være i kampmode. Hvis vi fokuserer på lettelsen og taknemmeligheden over, at Christian stadig er her, så kan vi tage de rigtige skridt, så spillerne kan være der, når de skal ind og gøre deres bedste. Vi tager det en dag ad gangen. Jeg har en god følelse af, at vi kan sætte et godt hold. Jeg kan ikke kigge for langt frem. Vi tager en træning ad gangen,« siger Hjulmand.