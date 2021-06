De tjener masser af penge, men alligevel kan de møde op med et hul i trøjen i en kamp fulgt af millioner af seere.

Kasper Hjulmand gjorde det, da Danmark slog Wales 4-0 og bookede billetten til EM-kvartfinalen i Baku.

Og det blev der også lagt mærke til på de sociale medier efter en jubel, hvor landstræneren fik armene tilpas højt op til, at man kunne se den ødelagte trøje.

Men han skifter den ikke ud. For der var altså en helt særlig grund til, at Kasper Hjulmand havde lige netop den trøje på i ottendedelsfinalen.

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW Vis mere Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

»Jeg gør alt, hvad jeg kan for ikke at være overtroisk. Men jeg har haft den her på på Wembley, i Østrig og mod Rusland. Og så tænkte jeg, at nu tager jeg den sgu på igen,« siger Kasper Hjulmand og griner.

For han kan naturligvis ikke lade være med at være overtroisk, når han i den samme trøje har vundet over England og hentet storsejre mod Østrig, Rusland og nu Wales.

Derfor kan man også godt forberede sig på, at Kasper Hjulmand om præcis en uge også har et hul under armen i Baku.

»Jeg tror, at den skal sys, inden vi tager til Baku. Jeg tror ikke, at jeg tager den af i hvert fald.,« siger Kasper Hjulmand.

Hvem han skal bære den nysyede trøje mod, ved vi ikke endnu. Det bliver enten Holland eller Tjekkiet, og de to hold mødes i ottendedelsfinalen søndag klokken 18.00.