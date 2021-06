Kasper Hjulmands navn er ved at blive brandvarmt i Europa efter landsholdets flotte præstationer ved EM.

Landstræneren har med stor succes ændret taktik undervejs i kampene, og hans store forberedelse har indtil videre sikret Danmark den første sejr i en EM-knockoutkamp siden finalen i 1992.

Men den store succes får ikke DBU’s fodbolddirektør, Peter Møller, til at frygte, at Hjulmand skulle blive fristet af eksempelvis en Premier League-klub.

»Udover at være en dygtig træner, så er Kasper Hjulmand også et godt menneske med gode værdier, og hvis man skal flytte en organisation eller et hold, så er det vigtigt med gode mennesker. Og Kasper har nogen gode værdier, og jeg er sikker på, at når han har lavet en aftale, så overholder han også den,« siger Peter Møller.

Det overrasker ikke Peter Møller, at Hjulmand allerede er eftertragtet, men han understreger, at Kasper Hjulmand først lige er startet som dansk landstræner. Derfor kan en afgang ikke være på tale endnu.

»Det er lidt for tidligt, men det er naturligt. Gode trænere er eftertragtede, og vi er glade for at vi har ham indtil videre, og det skal vi være stolte af i hele Danmark,« siger Peter Møller.

Ifølge Møller så spiller det også en rolle, at Hjulmand først lige er startet som landstræner.

»Jeg føler egentlig at det vi ligesom er gået i gang med, det er kun lige startet. Det første år var Kasper på sidelinjen og har ikke rørt ved det arbejde, som Åge Hareide så flot udrettede. Så det er først nu vi er startet, og aftalen løber tre år endnu,« siger Peter Møller.

