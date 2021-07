Der er kun én dag, til det danske landshold kan skrive historie.

For siden 1992 har Danmark ikke været i en semifinale ved en slutrunde, og derfor er lørdagens kvartfinale mod Tjekkiet da også en unik mulighed for at sætte sit præg på historiebøgerne for Kasper Hjulmand.

Og der er da heller ikke nogen tvivl om, at motivationen ikke kan blive større for den danske landstræner, end den er lige nu.

»Jeg kan ikke kigge noget sted hen og ikke blive motiveret. Det hele er lagt sammen. Vi gør det for hele Danmarks skyld, og vi har to drømme: at vinde noget og være med til at inspirere og begejstre,« siger Kasper Hjulmand på fredagens pressemøde i Baku, Aserbajdsjan.

De seneste uger har sejrene over Rusland og Wales for alvor selvantændt de danske fans herhjemme, og hele landet er blevet badet i rødt og hvidt.

Noget, der selvsagt er kommet helt ind under huden i den danske EM-lejr.

»Vi kan mærke energien fra hele Danmark – ung som gammel. Det giver motivation, og vi har en enorm indre sult. Sådan har hele holdet det, og vi ved godt, at det gælder om at vinde det hele. Det har vi altid sagt,« fortæller Kasper Hjulmand og tilføjer:

»Når du ligger det hele sammen, så bobler det. Det hele spiller sammen, og det gør, at vi er klar i morgen, når klokken bliver 18.00. Vi er enormt taknemmelige for det, danskerne giver os, og det er en fornøjelse at se.«

Hele Danmark er lige nu på den anden ende over, at en sejr lørdag kan sikre adgang til en historisk semifinale på Wembley i London.

Og derfor er der da også totalt udsolgt ved samtlige storskærmsarrangementer i København, mens over 1.000 danskere har taget turen østpå til Aserbajdsjan.

Kvartfinalen mellem Danmark og Tjekkiet spilles klokken 18 – i 35 grader i Baku.

Du kan følge opgøret live her på bt.dk, hvor vi i løbet af hele dagen lader op til det store brag.