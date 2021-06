Landstræner Kasper Hjulmand har igen og igen slået fast, at der kun var to opstillede muligheder efter Christian Eriksens kollaps mod Finland, og den debat syntes som et overstået kapitel.

Men søndag kom den op til overfladen igen, da den tidligere DBU-pressechef og UEFA-mediedirektør Frits Ahlstrøm indikerede denne tredje mulighed:

»Det, der ærgrer mig, var, at der ikke var nogen, som tog den beslutning, men overlod den til andre. Da den bliver overladt til andre, at der er de valgmuligheder … Og jeg ved godt, at det ikke har været ude med, at den kunne spilles klokken 20 eller 21, men det ved jeg, at det blev nævnt på mødet. Det ved jeg med sikkerhed, for jeg ved det fra en dansker, der deltog i mødet,« siger Frits Ahlstrøm i podcasten 'Bech bag bolden'.

En påstand, som Kasper Hjulmand er så rasende over at høre, at han ikke kunne lade være med at banke i bordet, mens han endnu en gang i utvetydige vendinger skød en tredje mulighed i jorden.

Frtis Ahlstrøm er kommet i modvind mandag.



»Normalt vil jeg ikke kommentere på sådan noget, men jeg kan ikke acceptere usandheder. Og det er sådan, at vi gik efter at få det skubbet endnu længere, men så fik vi at vide, at Finland spillede 16. juni, og så blev det blev skåret klart ud i pap for os, at vi spiller nu eller i morgen klokken 12,« siger landstræneren og gentager igen, hvad der skete uden for kameraernes vinkel.

»Jeg skulle tilbage til omklædningsrummet for at fortælle det, og så går kampens dommer (Anthony Taylor, red.) med mig ind og forklarer spillerne de to muligheder, der er. Der var aldrig, aldrig nogensinde andre muligheder på bordet. Det er usandt. Og det synes jeg er meget, meget vigtigt at få slået fast. Det er sådan, det var,« siger en bestemt Kasper Hjulmand.

Landstræneren understreger, at han accepterer holdninger, men ikke faktuelle fejl, og det gælder også for spillerne.



»Jeg kan fuldstændig klare, man har forskellige holdninger og meninger, men jeg kan ikke klare usandheder, og det er usandt. Det er sådan, det er. Det betyder meget for både mig og spillerne, at det er forklaret præcist. Jeg ved ikke, hvorfor Frits (Ahlstrøm, red.) skal sige det, for han var slet ikke til stede. Det er i hvert fald klokkeklart, at det er det, der skete. Og alle, der var der, kan bekræfte, at det var sådan, det var,« siger han.

Peter Møller skyder også Ahlstrøms historie ned.

Peter Møller, fodbolddirektør i DBU, skyder ligeledes Frits Ahlstrøms tese ned.

»Jeg har egentlig ikke så meget at sige til det. For det var ikke en option, som jeg hørte. Jeg ved ikke, hvilket rum det foregik i. Det er muligt, at det var et scenarie – men det kom aldrig forbi vores ører,« siger Peter Møller og fortsætter:

»Jeg har sagt det flere gange før: Af de muligheder, vi fik stillet i udsigt, så valgte vi – i samråd med spillerne – den beslutning, som vi synes var den 'bedste'. Vi kunne ikke se os selv tage op til Marienlyst (spillerhotellet i Helsingør, red.) og så tage tilbage til Parken dagen efter.«

Dermed er Frits Ahlstrøms teori ikke noget, der på nogen måde bliver genkendt blandt dem, der var til stede.

Ahlstrøm er ikke den eneste stemme, der pludselig har vakt en tredje mulighed til live. Også Peter Schmeichel mente, at spillerne blev stillet over for et alternativ.

»Jeg har set citater fra UEFA, hvor de siger, at de fulgte spillernes råd, og at de insisterede på at spille. Det er ikke sandheden. De blev givet tre muligheder. At spille videre. At komme ind søndag klokken 12 og spille de sidste 50 minutter. Den tredje mulighed var at trække sig fra kampen og tabe 0-3,« har landsholdslegenden sagt til 'Good Morning Britain'.

Også her skød Hjulmand det ned.

»Nej, det har jeg ikke hørt noget om. Det har jeg slet ikke hørt. Der var 100 procent, som jeg oplever det, de gange jeg var inde i dommerrummet, hvor de delegerede også var, og hvor vi diskuterede det, snakkede om, hvad der kunne lade sig gøre. Vi snakkede lige pludselig om mandag, men det kunne ikke lade sig gøre, fordi der var kamp 16. juni for finnerne. Kunne man så flytte finnernes kamp? Nej, det kunne man ikke,« forklarede Hjulmand.

En landstræner, der nu må have slået fast en gang for alle, at UEFA kun gav dem to muligheder.