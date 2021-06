Det var sandsynligvis et hjertesvigt, der ramte Christian Eriksen i slutningen af første halvleg af Danmarks EM-kamp mod Finland i Parken lørdag aften.

Sådan lyder vurderingen fra overlæge og specialist i hjertesygdomme Jørn Bech Laursen, der driver klinikken Hjertedoktoren i Charlottenlund.

Christian Eriksen fik både manuel hjertemassage og stød fra en hjertestarter. Det – og Christian Eriksen helt udtryksløse øjne – indikerer, at hjertet var gået i stå, vurderer overlægen.

»Han har formentlig ikke har blodcirkulation på det tidspunkt. Han kan meget vel have haft hjertesvigt. Enten fordi hans hjertes pumpefunktion har sat ud af ukendte årsager. Ellers også har han haft en ledningsforstyrrelse i det elektrofysiologiske system i hjertet,« siger Jørn Bech Laursen og tilføjer:

Christian Eriksen er vågnet og bæres fra banen. Foto: Friedemann Vogel / POOL Vis mere Christian Eriksen er vågnet og bæres fra banen. Foto: Friedemann Vogel / POOL

»Men han kom ret hurtigt til sig selv. Ellers havde de ikke båret ham ud. Så ville man have fortsat genoplivningen på stedet. Man begynder ikke at gå med ham, før hjertet slår.«

Jørn Bech Laursen forklarer, at Christian Eriksen nu bliver undersøgt på Rigshospitalet, hvor man blandt andet undersøger hans hjertes blodforsyning.

»Så ser de, om der har været noget, for eksempel en blodprop i hjertet. Det har der dog næppe. Han får lavet en ultralyd af hjertet, og så finder man ret hurtigt ud af, hvad der er sket. De er simpelthen så superdygtige på Riget, så de har formentlig allerede et svar i dag.«

Christian Eriksen agent, Martin Schoots, har været igennem på den hollandske radio NPO Radio1.

Her skal han ifølge sportsjournalisten Fabrizio Romano have fortalt, at Christian Eriksen selv kan trække vejret og tale.

Mere præcist skal Martin Schoots havde sagt følgende:

»Christian Eriksen trækker vejret og er i stand til at tale. Han er vågen,« sagde Martin Schoots.

DBU skriver i en opdatering, at Christian Eriksen skal forblive på Rigshospitalet til yderligere undersøgelser.

Helt præcis skriver DBU:

»Christian Eriksen er vågen, og hans tilstand er fortsat stabil. Han forbliver indlagt på Rigshospitalet til yderligere undersøgelser.«

Christian Eriksen kollapsede i det 43. minut af første halvleg.

Pludselig faldt han om.

Dernæst kom han hurtigt under behandling.

Billeder på tv viste, at Eriksen fik hjertemassage og fik stød med en hjertestarter, mens de danske spillere slog ring om stjernen.

Ikke længe efter blev Christian Eriksen kørt fra Parken i en ambulance.

Siden kom meldingen, at Eriksen er vågen og i stabil tilstand.

DBU bekræfter desuden, at kampen genoptages 20.30. Det sker efter spillernes ønske. Eller som DBU skriver:

»Kampen mod Finland spilles færdig i aften. Dette sker, efter at spillerne har fået bekræftet, at Christian er okay. Kampen genoptages kl. 20.30.«