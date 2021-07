Stemningen var høj, da scoringerne mod Tjekkiet blev fejret lørdag aften.

Også for Frederik Khalil, 26 år, og hans gode ven, Nichlas på 27 år, der festede igennem på in-stedet Rosforth & Rosforth under Knippelsbro i København.

Og da slutfløjtet lød, hev de trøjerne af og svingede dem euforisk over hovederne.

Men Nichlas' trøje er ikke en hvilken som helst trøje. Det er en vaskeægte landsholdstrøje, som Yussuf Poulsen bar og scorede i under EM-kampen mod Belgien i Parken.

Nichlas med landsholdstrøjen.

»Vi stod oppe på de der bordbænkesæt og dansede. Alle stod og svingede deres trøjer. Og lige pludselig var der en, der hev fat i Nichlas' trøje. Ham, der tog trøjen, forsvandt med det samme ud i menneskemængden,« siger Frederik Khalil.

I et opslag i Facebook-fangruppen Danes Away efterlyser Frederik Khalil personer, der har set noget eller ved, hvor trøjen er.

»Trøjen betyder meget for min kammerat. Det er et long shot, men måske kan det her skaffe den tilbage,« siger Frederik Khalil.

Der er frit lejde til den unge mand, der løb med trøjen, siger Frederik Khalil.

»Der er ikke nogen sure miner. Det er, hvad der sker, når stemningen er høj. Han kan roligt aflevere den tilbage. Så giver jeg et håndtryk og ønsker godt EM, og så er der ikke mere i det.«

Rent praktisk opfordrer Frederik Khalil manden, der tog trøjen, til at kontakte ham på Facebook eller Instagram.

»Så finder vi ud af, hvordan han kan aflevere den. Vi kan mødes et sted, eller han kan sende den,« siger han og tilføjer:

»Det vil betyde sindssygt meget for min kammerat at få trøjen tilbage. Der blevet scoret et dansk mål i den kamp mod Belgien, og det var Yussuf. Der er mål i den trøje!«

27-årige Nichlas er ikke den eneste, der har fået stjålet en landsholdstrøje.

Det samme har EM-helten og -topscoreren fra 1992-miraklet, Henrik ‘Store’ Larsen, oplevet søndag.

Hans trøje, som han nettede i to gange under EM-semifinalen mod Holland, er nemlig blevet stjålet fra Euro 2020-udstillingen på Ofelia Plads, hvor EM-kampene bliver vist på storskærm.

Henrik Larsen opfordrer i et opslag på Twitter gerningsmanden til at levere nationalklenodiet tilbage.

Som en følger skriver: »Det er jo som at stjæle solvognen.«