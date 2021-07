Man kan ikke få nok af det. Den rød-hvide fodboldfest vil ingen ende tage.

Danmark er i semifinalen, og der er næppe mange danskere, der ikke klar over, at Danmark skal spille en historisk kamp mod England onsdag.

En semifinale, der kom i hus efter en nervepirrende sejr over Tjekkiet i Baku. Efterfølgende er den danske triumf da også gået verden rundt.

B.T. har derfor samlet et lille udpluk af de mange overskrifter verden over.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Eksempelvis skriver det store franske sportsmedie L'Equipe følgende:

»Danskerne fortsætter deres utrolige rejse med en plads ved det store semifinalebord. Efter et stærkt første kvarter mod tjekkerne er Danmark nu blandt de sidste fire på Wembley.«

På den anden side af Atlanten har den danske sejr da også nået mediespalterne.

»Det kan være fristende at tro, at Danmark rider på en bølge ved EM, efter verden så Christian Eriksen kollapse på banen for tre uger siden, men deres vej til semifinalen er drevet af mere end blot skæbnen og eventyr,« skriver ESPN.

Sydpå i Støvlelandet bobler EM-feberen også i bedste velgående i disse dage, da Italien også er at finde i semifinalen, men der er alligevel blevet plads til lidt dansk fokus.

»Med en blanding af kynisme og kvalitet vandt Danmark over Tjekkiet. Næsten 30 år efter den sensationelle sejr ved EM i 1992 drømmer danskerne nu om endnu et mirakel,« skriver den italienske sportsavis La Gazetta dello Sport.

Vores svenske naboer har da også fået øjnene op for den danske fodboldsucces, og her er det især Joakim Mæhle, der fremhæves for sin præstation.

»Europas smukkeste fod skabte en tomåls-føring, der førte Danmark til semifinalen på Wembley. Afleveringen kom fra højrebenede Joakim Mæhle,« skriver Aftonbladet.

Danmark spillede sig lørdag aften i en historisk semifinale ved EM for første gang i 29 år.

Dermed venter der et semifinalebrag, når Kasper Hjulmands mandskab onsdag møder England klokken 21.