For lige knap en måned siden fik Christian Eriksen indopereret en ICD-enhed. Det næste stykke tid skal han nu bruge på at finde ud af, hvad fremtiden skal bringe.

Og ifølge B.T.s oplysninger er planen for Christian Eriksen rykket en smule. Egentlig skulle han have været tilbage i Inter i denne uge, men det kommer han ikke.

Formentlig sker det i stedet i løbet af de næste uger. Forventningen er lige nu, at det først bliver i starten af august, den danske landsholdsstjerne vender tilbage til sin italienske klub.

Beskeden fra klubben til Eriksen har været klar. Han har fået at vide, at det er helt og aldeles op til ham selv, hvornår han vender tilbage.

Tidligere har klubbens sportsdirektør, Piero Ausilio, fortalt, at de har stor tålmodighed i Italien. De giver Christian Eriksen al den tid, han skal bruge, efter han i Danmarks åbningskamp mod Finland pludselig faldt om med hjertestop – både når det kommer til at vende tilbage men også i forhold til fremtiden.

»Vi er som klub forpligtet til at være klar. Vi venter på Eriksen, vi ved, at det bliver en lang rejse, og vi er tætte på ham. Vi giver ham al tid, og vi håber, at han kan komme tilbage og gøre, hvad han gjorde,« sagde han i starten af juli, da det stod klart, at klubben havde hentet Hakan Calhanoglu i den rivaliserende klub AC Milan.

Inden årets EM-finale fortalte landstræner Kasper Hjulmand til DR, at da han talte med Christian Eriksen for første gang på Rigshospitalet, var det vigtigste for ham, at landsholdsspilleren overhovedet er i live.

»Det, jeg er allermest taknemmelig for ved hele slutrunden af alle ting, der er sket, er, at Christian stadigvæk er her,« sagde Kasper Hjulmand, der dog ikke lagde skjul på, at der venter nogle svære uger for landsholdsprofilen.

»Men derfra og så at sige, at alt er godt... Christian går jo igennem nogle uger uger nu, hvor rigtig mange ting går igennem hovedet, og der skal ske en masse ting. Der er en fase af det, hvor han skal finde ud af, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Han har det godt, og det er det allervigtigste, men derfra er det jo ikke nemt,« sagde landstræneren, der også roste Christian Eriksens karriere.

En karriere, der har budt på Champions League-finale og et mesterskab med Inter. Og så havde han en drøm for denne sommer, som desværre hurtigt blev knust.

»Hans drøm var at være på det stadion til en EM-slutrunde på hjemmebane, så jeg er todelt, for jeg havde virkelig ønsket for Christian, han kunne være med hele vejen. Han er bare den bedste spiller, vi har,« sagde Kasper Hjulmand.

Christian Eriksen blev ifølge italienske medier opereret 17. juni, og han blev udskrevet kort tid efter. Herefter tog han sammen med sin familie hjem til Odense for at slappe af. Et kig på hans sociale medier viste dog, at han fulgte trofast med i landsholdets kampe og fulgte dem hele vejen til semifinalen, der blev endestationen.

UEFA inviterede Christian Eriksen til England for at se finalen, men ifølge B.T.s oplysninger følte landsholdsstjernen sig ikke klar til at flyve til Wembley for at se opgøret mellem Italien og England. Derfor blev han hjemme i Danmark.