En vild EM-slutrunde nærmer sig sin afslutning.

Og tusindsvis af danskere har kippet med flaget og været med til at fejre det danske landshold. En af dem er dagens #flagfordanmark-vinder, Lukas Andersen.

Han er nemlig gået all in på at heppe på landsholdet, og til Danmarks kvartfinale mod Tjekkiet gjorde han noget ekstra ud af det.

»Jeg iførte mig et jakkesæt fyldt med dannebrog – og jeg må bare sige, at da vi kiggede forbi Rådhuspladsen, er jeg sikker på, at min kammerat og jeg fik produceret det fedeste billede under EM,« lyder det fra Lukas Andersen.

Lukas Andersen. Foto: Privat Vis mere Lukas Andersen. Foto: Privat

Og Lukas Andersen har i den grad ret i, at han har fået taget et fedt EM-billede. Derfor er han også en af vinderne i B.T.s konkurrence.

Som en del af dækningen i EM-slutrunden har B.T. og DBU lanceret kampagnen #flagfordanmark, der skal få danskerne til at vise deres støtte til landsholdet.

Konkurrencen går ud på at vise den mest kreative måde at flage for Danmarks landshold. Alle bidrag er med i B.T.s daglige konkurrence om en landsholdstrøje og et tørklæde.

De bedste og mest kreative bidrag er også med i B.T.s hovedkonkurrence om billetter til en VM-kvalifikationskamp i Parken.

Her kan du se et udvalg af dagens andre fine billeder

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Del dine bedste, sjoveste og mest kreative flagbilleder og -videoer med B.T., og vind fede præmier! Send til flag@bt.dk.