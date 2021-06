EM er for mange en stor fest, der bringer alle slags mennesker sammen.

Og det sørger dagens #flagfordanmark-vinder i den grad for. Henrik Hedelund er nemlig leder af et værested for ensomme og socialt udsatte, og her har han sat gang i EM-festen og inviteret værestedets brugere til fest, musik, grill og landskamp.

»Under hele EM har vi afholdt stor EM-fest i gårdhaven på værestedet med oppyntning, musik, grill og naturligvis kampene på tv.«

»Vi sætter en stor ære i at give vores udsatte brugere en helt unik oplevelse ud over det sædvanlige,« fortæller Henrik Hedelund der har været leder på værestedet i Herning siden 2012.

Henrik Hedelund og hans mor Hanne.

41-årige Henrik Hedelund leder værestedet, og begge hans forældre arbejder som frivillige på stedet også.

»Det er et livsværk for os,« fortæller Henrik Hedelund.

Og der har i den grad været fokus på oppyntningen på værestedet i Herning.

Her har Henrik Hedelund og hans mor, Hanne Hedelund, for eksempel bygget en hel æresport i røde og hvide farver med masser af balloner og flag.

Oppyntningen i gårdhaven er i fuld gang.

