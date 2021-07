Det danske landsholds præstation ved EM er nået langt ud over de danske grænser.

Den er faktisk også nået hele vejen til Ohio i USA, hvor danske Jette er bosat sammen sin amerikanske mand, Carl.

Sammen med Christina Dalgaard og hendes familie, der bor i Danmark, flager de for og hepper på Danmark. Jette og Carl er dagens vinder i B.T.s konkurrence #flagfordanmark.

»Efter kvartfinalesejren sendte de derfor denne jubelvideo til os,« fortæller Christina Dalgaard og henviser til den fine video, hvor Carl kører rundt på havetraktoren og flager for Danmark.

Jette og Carl har fulgt med i alle Danmarks kampe ved EM fra deres hjem i Ohio, hvor de har boet sammen siden 1989.

»Jette er min mors ungdomsveninde. De har gået i skole og spillet håndbold sammen. Min mor var også med til deres bryllup i 1988, hvor de blev viet i Viborg, hvor Jette og Carl boede dengang.«

»De mødte hinanden, da Carl var NATO-soldat og arbejdede i Danmark. Kort efter deres bryllup flyttede de så sammen til Ohio, hvor Carl stammer fra,« fortæller Christina Dalgaard, der på vegne af Jette og Carl har indsendt bidraget til #flagfordanmark-konkurrencen.

Vil du også gerne vinde fede EM-præmier?

Som en del af dækningen i EM-slutrunden har B.T. og DBU lanceret kampagnen #flagfordanmark, der skal få danskerne til at vise deres støtte til landsholdet.

Konkurrencen går ud på at vise den mest kreative måde at flage for Danmarks landshold. Alle bidrag er med i B.T.s daglige konkurrence om en landsholdstrøje og et tørklæde.

De bedste og mest kreative bidrag er også med i B.T.s hovedkonkurrence om billetter til en VM-kvalifikationskamp i Parken.

Her kan du se et udvalg af dagens andre fine billeder

I San Miguel de Salinas i Spanien har Ib Gertsen pyntet sit hus til dansk EM-fest.

Og Oliver Sowienski har også fundet de røde og hvide farver frem, så han er klar til at heppe på landsholdet.

Landsholdet har brug for din hjælp. Flag på den vildeste og mest kreative måde – hjælp med at gøre Danmark rød og hvid under EM!



Del dine bedste, sjoveste og mest kreative flagbilleder og -videoer med B.T., og vind fede præmier! Send til flag@bt.dk.