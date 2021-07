UEFA har inviteret Christian Eriksen og Sabrina Kvist Jensen en tur til London på søndag for at se EM-finalen på Wembley.

Og hvis de vælger at hoppe på et fly, så håber den engelske verdensstjerne Harry Kane at hilse på sin danske kammerat.

Det gjorde den engelske landsholdsangriber klart på tirsdagens pressemøde, da B.T. spurgte om muligheden for at hilse på den danske stjerne.

»Det vil være fantastisk at se ham og hans familie, og jeg håber, han kommer og ser kampen,« lød det fra Harry Kane, inden han fortsatte:

Harry Kane og Christian Eriksen. Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Harry Kane og Christian Eriksen. Foto: ANDREW BOYERS

»Men jeg er bare glad for, at han har det godt. Jeg er sikker på, at vi nok skal komme i kontakt med hinanden efter kampen.«

Hvor meget har du talt eller skrevet med Christian efter den forfærdelige ulykke i kampen mod Finland i København?

»Jeg skrev til ham et par dage efter. Han er min ven, og min kone er gode veninder med Sabrina. Jeg har ikke bombarderet ham med beskeder, men han ved, han er i vores hjerter. Jeg håber at se ham så hurtigt som muligt.«

UEFA skrev tirsdag eftermiddag i en mail til B.T., at de ikke vidste, om Christian Eriksen ville tage mod invitationen eller ej.

Christian Eriksen. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Christian Eriksen. Foto: HANNAH MCKAY

»Christian og hans kone er blevet inviteret af UEFAs præsident, men vi ved ikke, om han vil komme endnu, eller om de foretrækker at hvile,« stod der helt præcist.

Harry Kane og Christian Eriksen kender selvfølgelig hinanden fra tiden i Tottenham. Her nåede de at spille sammen fra 2014 og frem til 2020, hvor danskeren skiftede til Inter i Italien.

Hvis Premier League-stjernen vil hilse på sin danske kammerat søndag aften, så kræver det naturligvis, at England slår Danmark i semifinalen på Wembley onsdag aften klokken 21.

