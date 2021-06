Dagen er kommet.

Lørdag starter den store rød/hvide EM-fest. En fest, som alle danske fodboldfans har længtes efter.

Det kan blive en stor, stor dansk fodbolddag, vi har i vente. Og begejstring er noget, jeg ved, danskerne er gode til at vise.

Også her i Rosenborg, hvor jeg er cheftræner, har vi gang i EM-feberen.

Hareides klummer Åge Hareide. Manden, der kvalificerede Danmark til EM, er under hele slutrunden B.T.s faste kommentator. Dagligt vil nordmanden levere klummer, som kommer helt tæt på det mandskab, han kender så godt 11. juni: Det var hårdt at få den besked

Vi har lavet en tipskonkurrence til slutrunden. Og der har jeg allerede lagt vejen til semifinalen for Danmark.

Jeg forventer, at Danmark som minimum bliver nummer to i gruppen bag Belgien.



Herfra hedder modstanderen Schweiz i Amsterdam, så bliver det Holland i Baku, inden jeg har sat Frankrig som den danske modstander i en EM-semifinale på Wembley i London. Det er min personlige målsætning for holdet.

Jeg har selv prøvet at stå midt i forberedelserne til en åbningskamp og mærke spændingen, da vi mødte Peru ved VM i Rusland i 2018.

Jeg tror ikke, spillerne kommer til at føle noget pres fra publikum. Jeg tror, de snarere vil føle en samhørighed med de danske fans. De vil få dem til at yde endnu mere.

Dengang lukrerede jeg selv på min assistenttræner Jon Dahl Tomassons erfaringer fra EM- og VM-slutrunder. Når du kun spiller tre kampe i gruppespillet, er det ekstremt vigtigt at komme godt i gang. Du skal vinde den første kamp. Får du de tre point, kan du få kontrol over, hvordan du går videre fra gruppen.

Det talte vi meget om, inden vi mødte Peru dengang. At kunne få styr på gruppen fra start, hvilket lykkedes.

Jeg har aldrig som sådan været nervøs inden kampe, men jeg har altid været spændt. Især inden kampe som mod Peru, hvor man er oppe mod en ukendt størrelse. Og jeg tror heller ikke, at de danske spillere vil være nervøse.

At Danmark åbner EM på hjemmebane mod Finland i Parken, bliver kun et ekstra boost for dem. Det danske landshold har rigtig mange rutinerede herrer, som spiller rundt omkring på store europæiske adresser. De er vant til store kampe. Og jeg tror, det er en kæmpe fordel for Danmark. Især i den første kamp.

Her bliver Finland kastet ind i noget, som de aldrig har prøvet før. Det er deres første slutrunde nogensinde.

Der har Danmark til gengæld spillere med erfaring fra de store ligaer, fra Champions League og fra VM.

Jeg tror ikke, spillerne kommer til at føle noget pres fra det glade, danske publikum. Jeg tror, de snarere vil føle en stærk samhørighed med de danske fans. De vil få dem til at yde endnu mere på banen.

Jeg har rigtig store forhåbninger til at se et dansk hold, der kommer til at folde sig helt ud i et festklædt Parken mod Finland.

Parken bliver klædt i rødt og hvidt. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Parken bliver klædt i rødt og hvidt. Foto: Søren Bidstrup

Holdet har vist i lang tid, at de er svære at slå. Belgien er det eneste hold, de har tabt til i en lang periode. Og det er en fantastisk ballast at have med sig ind i slutrunden. Selv på en dag, hvor alt ikke kan køre for dem, er de i stand til at vinde.

Jeg tror, at Danmark kommer til at stå højt på banen og dominere spillet mod Finland. Finnerne har spillet med en 4-3-2-1-opstilling med en stram, defensiv organisation, der er svær at bryde ned. I træningskampene har de skiftet til 5-3-2 – afhængigt af om stjerneangriberen Teemu Pukki er klar til at spille.

Men jeg tror, at Finland får problemer med at udfordre Danmark – de kommer til at forsvare sig og vil satse på kontra.

Derfor er det utrolig vigtigt, at danskerne får tempo i pasningsspillet. Med de gode fodboldspillere, Danmark har, tror jeg, det bliver ret interessant, hvis det lykkes. Når jeg har set dem være bedst under Kasper Hjulmand, har de spillet med stor bevægelse og god omgang med bolden.

Herfra hedder modstanderen Schweiz i Amsterdam, så bliver det Holland i Baku, inden jeg har sat Frankrig som den danske modstander i en EM-semifinale på Wembley i London. Det er min personlige målsætning for holdet.

Den del af det offensive spil har forstærket holdet. Det siger jo egentlig alt, at Danmark var i så god kontrol, da de vandt 4-0 ude over Østrig i VM-kvalifikationen.

Jeg kommer til at se kampen fra min kontor i Trondheim, og jeg håber, jeg kan komme til at juble et par gange. Jeg har store forhåbninger til holdet. Jeg håber, jeg kan se dem gøre det godt. Det vil være dejligt for dem efter mange måneders hårdt arbejde. Det ønsker jeg for dem.

Jeg ved, det vil betyde alverden for danskerne at få de første point på hjemmebane til EM i Parken. Det bliver fantastisk for spillerne. Det bliver fantastisk for fansene.

Spillerne skal vise det, jeg ved, de kan. De evner skal de få ud på banen lørdag klokken 18. Sker det, tror jeg, det bliver en stor dansk fodbolddag.