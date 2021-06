Danmark vinder over Rusland mandag aften og kvalificerer sig til ottendedelsfinalen. Det tror jeg fuldt og fast på – og jeg håber det selvfølgelig også.

Hvis Danmark kan finde den aggressivitet og det energiniveau, som de spillede med mod Belgien, så vil de få de nødvendige tre point.

Jeg kan ikke forestille mig andet. Ud fra det, jeg indtil videre har set fra Rusland, så vil de ikke være i stand til at stå imod det.

Rusland står selvfølgelig i en bedre situation, fordi de ikke behøver at vinde for at gå videre. Da jeg var landstræner, nåede jeg at kigge lidt på Rusland, inden EM blev udskudt et år, og selvom der selvfølgelig er sket nogle ting siden omkring enkelte spillere og deres form, er de overordnede ting stadig de samme: De har mange gode spillere, men ikke nogen 'superspillere' – og så er det et godt defensivt hold, som har stor fysisk styrke og fighter rigtig godt for tingene.

Så de kommer til at stå meget lavt og pakke sig – og det bliver svært for Danmark at trænge igennem. Derfor bliver kampen også en tålmodighedsprøve, hvor danskerne ikke må blive overivrige. Men danskerne har de nødvendige kvaliteter.

Jeg tror, Kasper Hjulmand giver genvalg til alle de samme spillere, som startede inde i Belgien-kampen – igen i en 3-5-2-formation. Det var så tilpas vellykket til, at han vil prøve det igen. Og Mikkel Damsgaard bliver vigtig igen i forhold til at få åbnet russernes forsvar.

Det er svært at spille sig igennem en mur af spillere, men han har nogle af de evner, der bliver vigtige; han kan drible, snyde sin direkte modstander, og hans kvaliteter kan skabe ubalance hos russerne. Det vil have kæmpe værdi, hvis man kan isolere ham i nogle én til én-dueller. Og så er han dygtig til at iscenesætte angriberne, og det bliver afgørende at få gjort det fra start, ligesom de gjorde mod Belgien.

Det er den samme medicin, russerne skal have. Og så kan man have Andreas Skov Olsen på bænken, som kan komme ind og bidrage med noget af det samme, hvis det bliver nødvendigt for at bryde dem ned.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

I det hele taget handler det meget om at få lagt et tryk fra start. Her bliver Joakim Mæhle og Daniel Wass også centrale på de to wingbacks. Deres speed bliver farlig for russerne, og de vil kunne gøre rigtig ondt – ligesom vi så det med tyskernes wingbacks mod Portugal.

For mig vil EM være slut, hvis Danmark ryger ud. Jeg ønsker så meget for holdet, at de går videre. Og efter alt det, der er sket ved den her turnering for dem, synes jeg også, det er vigtigt for slutrunden, at de er med i knockoutfasen.

Og jeg tror også, det er vigtigt for holdet at komme videre i morgen med en sejr. Både fordi det selvfølgelig sender dem videre til EM, og fordi det vil kunne hjælpe holdet med at komme helt videre fra det, der skete med Christian Eriksen – og få det lagt bag sig.

Hvis det ikke skulle lykkedes at avancere, så vil Christians kollaps i endnu højere grad hænge ved og være vældig centralt, når man tænker på det her EM med danske briller. Og så er det selvfølgelig også vigtigt i forhold til den videre udvikling af landsholdet frem mod VM næste år.

Jeg føler mig sikker på, at Belgien nok skal hjælpe Danmark ved at slå Finland. Finnerne har simpelthen ikke kvalitet nok til at vinde, selvom belgierne skulle skifte en del ud på holdet.

Så hvis danskerne får tre point i Parken, er de klar til ottendedelsfinalerne.