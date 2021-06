Jeg kan kun lette på hatten. Tillykke, Danmark.

Hvilken kamp mod Rusland. Det var en fornøjelse at se med på tv. Jeg var så glad for at se glade danskere og en helt fantastisk stemningsfyldt Parken.

Det var så flot! Og det er så godt for dansk fodbold, at man nu er videre fra gruppespillet ved EM.

Spillerne har haft så svære betingelser efter alt, der skete med Christian. Jeg ved, det har været hårdt for drengene.

Men de kom tilbage med en god kamp mod Belgien og nu en stor kamp mod Rusland.

Det startede måske lidt nervøst, men der var et øjeblik, hvor det hele blev tændt i Parken mandag aften. Da Pierre-Emile Højbjerg sendte sin kanon afsted, der strøg lige forbi mål, blev der trykket på kontakten. Der var kun én vej fremad derfra.

Højbjerg var helt suveræn i kampen mod russerne. Han fik sat Mikkel Damsgaard i scene lige efter sit skud med en fantastisk aflevering. Damsgaard blev sat i scene og leverede.

Og så må jeg også nævne Joakim Mæhle. Hvilken fantastisk dynamisk kamp fra ham. Han var en fornøjelse at kigge på. De tre præstationer var helt fantastiske.

Jeg kan heller ikke lade være med at smile over Andreas Christensen og hans mål. Sikke ét. Han har åbenbart for vane at score i vigtige kampe. Han scorede også i VM-playoffkampen mod Irland i Dublin, men jeg må indrømme, at jeg aldrig har set sådan et skud fra hans side før til træning.

Han plejede at overlade den del til de andre drenge, men hold da op, et skud.

Jeg er bare så glad på drengenes vegne. Jeg kender dem så godt. Jeg ved, hvor glade de bliver over det her avancement. Og her tænker jeg også specielt på efter det, de har været igennem. Det er stærkt mentalt.

For det kræver så meget mentalt. Det viser kvaliteten i holdet, og de har en reel styrke i hovedet.

Danmark var bare helt suveræne. Fremadrettet og offensivt. Jeg tror, at Danmark ville vise, hvilken kvalitet de har. Og det gjorde de - selv uden Eriksen. Det skal man også huske på. Andre trådte i scene og leverede rigtig godt. Det var en holdindsats af allerhøjeste klasse.

Læsere af mine klummer her på B.T. kan måske huske, at jeg havde planlagt den danske vej til EM-semifinale på Wembley. Vi har lavet et lille væddemål her i Rosenborg under EM, og nu er mit tilbage på sporet.

Jeg havde Danmark som to’er i puljen, men jeg troede, at Schweiz ville blive modstanderen i 1/16-finalen. I stedet bliver det Wales, og det er endnu bedre. Chancerne stiger bare endnu mere for at nå kvartfinalen i Baku i Aserbajdsjan.

Jeg har selv mødt Wales to gange i Nations League som dansk landstræner, hvor vi vandt både ude og hjemme. Og selvom det var i 2018, synes jeg ikke, at Wales’ mandskab har forandret sig meget.

Spillere som Joe Allen og Gareth Bale tegner holdet, og det er offensivt gode spillere, men de er ikke lige så stærkt et hold som Danmark.

Selv hvis jeg lægger de rød/hvide-briller fra mig, må jeg helt nøgternt konstatere, at det ser godt ud.

Ja, det ser endda rigtig lyst ud for Danmark.