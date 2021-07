Tanken startede i mit hoved, da vi var til EM-lodtrækning i Bukarest i 2019.

Da jeg så gruppen og vejen videre, synes jeg, det lå åbent for en semifinale, og jeg er glad for mine evner som spåmand.

Det er så imponerende, at Danmark nu skal spille på Wembley – én kamp fra finalen.

Ja, jeg skulle have stået for den her EM-slutrunde, hvis coronaen ikke kom, så det er selvfølgelig lidt blandet for mig. Det er ikke sikkert, vi ville fremstå på samme måde ved et EM i 2020, men jeg synes, Kasper Hjulmand har gjort det fantastisk godt med holdet og alt ære til ham.

Hareides B.T.-klummer Åge Hareide. Manden, der kvalificerede Danmark til EM, er under hele slutrunden B.T.s faste kommentator. Dagligt vil nordmanden levere klummer, som kommer helt tæt på det mandskab, han kender så godt 11. juni: Det var hårdt at få den besked

Det var hårdt at få den besked 12. juni: Her er min målsætning for Danmark

Her er min målsætning for Danmark 12. juni: Jeg var så bange for, han skulle dø

Jeg var så bange for, han skulle dø 13. juni: Christian Eriksen er en fighter

Christian Eriksen er en fighter 14. juni: Chokket vil aldrig forsvinde

Chokket vil aldrig forsvinde 15. juni: Simon Kjær er et fantastisk menneske

Simon Kjær er et fantastisk menneske 16. juni: Det kan blive et ikonisk øjeblik

Det kan blive et ikonisk øjeblik 17. juni: Danmark har rørt hele Europa

Danmark har rørt hele Europa 18. juni: Christian vil tænke på sin familie

Christian vil tænke på sin familie 19. juni: Et unikt sammenhold på landsholdet

Et unikt sammenhold på landsholdet 20. juni: Sådan ville jeg starte mod Rusland

Sådan ville jeg starte mod Rusland 21. juni: Jeg kan kun lette på hatten

Jeg kan kun lette på hatten 22. juni: Fremtiden ser endnu mere lys ud

Fremtiden ser endnu mere lys ud 23. juni: Danskerfeber raser i Norge

Danskerfeber raser i Norge 24. juni : Det føltes helt uvirkeligt

: Det føltes helt uvirkeligt 25. juni: Derfor går Danmark i kvartfinalen

Derfor går Danmark i kvartfinalen 26. juni: Det ligner en tur til Wembley

Det ligner en tur til Wembley 27. juni : Dolberg er misforstået

: Dolberg er misforstået 28. juni: Undgå lejrkuller – så er han den vigtigste person

Undgå lejrkuller – så er han den vigtigste person 29. juni: Et godt EM kan afgøre din fremtid

Et godt EM kan afgøre din fremtid 30. juni: Sådan er det at være dansk landstræner

Sådan er det at være dansk landstræner 1. juli: Grænsen mellem løgn og sandhed

Grænsen mellem løgn og sandhed 2. juli: Det bliver en fysisk krig

Jeg er så glad for drengene og alle dem, jeg kender rundt omkring holdet. Og jeg er glad på vegne af danskerne. Det danske folk. De er så gode til at fejre sejrene og tiljuble spillerne, de elsker Danmark, og det er skønt. Jeg så billederne fra hele Danmark af lykkelige fans i Kolding, Aarhus, København, der jublede og festede.

Det er den glæde, fodbold spreder. Efter pandemien, efter alt har været lukket ned, alt har været trist uden tilskuere på stadion, så får vi endelig glade menneske at se. Et helt folk, der glæder sig på nationens vegne – det er skønt at se.

Jeg drømte allerede under min egen tid som landstræner. Vi røg ud til Kroatien ved VM i 2018 i Rusland, og jeg følte dengang, vi kunne have gået hele vejen til semifinalen. Vi havde chancen, men siden da er holdet tilføjet styrke og erfaring. Hele pakken.

De her drenge frygter ingen, og de spiller på højeste niveau rundt omkring i topklubber i England, Spanien og Italien. De kommer til at matche modstanderen i semifinalen. Uanset hvem de møder, er det ikke nyt for dem at stå over for topspillere. De er bare iskolde.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

Det, de har formået, er enestående. De har arbejdet hårdt for det. De mistede deres måske bedste spiller i Christian Eriksen under voldsomme omstændigheder – og alligevel tager de turen til semifinalen.

Jeg blev dog lidt bange undervejs i kvartfinalen, for jeg synes, Tjekkiet reducerede lidt for tidligt i anden halvleg. Danmark havde problemer med at stoppe de mange indlæg fra højrekanten.

Heldigvis har vi så rutinerede midtstoppere i specielt Simon Kjær, som sammen med Jannik Vestergaard var vigtige i den fase. Tjekkiet havde fem mand i boksen konstant, og så blev det vanskeligt. En lille fejl, og så kan det gå galt. Her var Kasper Schmeichel en vigtig mand med sine indgreb. Det var godt gået.

Og målet til 2-0. Hold da op, det var verdensklasse. Kasper Dolberg viste sin næse for mål. Jeg synes egentligt, det er det bedste mål under EM. Hele Joakim Mæhles forarbejde. Han har virkelig imponeret mig, hvilken offensiv maskine han er fra sin position.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Hele holdet arbejder så meget for hinanden. Kasper Hjiulmand viser, at han har en stor tiltro til sine spillere ved ikke at tøve med at skifte profiler ud. Han bygger sine spillere op med en stor tillid. Det skaber holdånd, og han ved, han har gode spillere i baghånden. Eksempelvis smider han Joachim Andersen ind, som måske har været en af de bedste stoppere i Premier League for Fulham, når Andreas Christensen blev træt.

Mathias Jensen og Christian Nørgaard kommer ind med en god sæson for Brentford i bagagen. Hele holdet har udviklet sig enormt, de spiller fast for store hold i Europa, det er en kvalitet i sig selv.



Nu vil jeg træde ud af min rolle som spåmand. De følgende ord er et ønske: Jeg vil se Danmark – Italien i EM-finalen. Italien har imponeret mig mest, og Danmark har bare glædet mig.

Jeg kan huske, at jeg engang læste i min tid som dansk landstræner, at en fra EM 1992-holdet sagde, at triumfen næppe ville ske igen. Det var for lang afstand op til de store nationer. Men Danmark har et momentum, og de er underdogs.

Der er en sang, der går: ‘football is coming home’ – men hvorfor ikke hjem til Danmark?