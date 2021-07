EM lakker mod enden. Sikke en oplevelse, det har været at følge med her fra Norge.

Jeg skulle have stået i spidsen for Danmark, hvis det ikke havde været for coronapandemien, og jeg synes faktisk, det har hjulpet følelsesmæssigt at skrive om slutrunden på afstand.

Skuffelsen over at misse EM var meget større, da jeg fik beskeden om udsættelsen i marts 2020.

Nu kender jeg de danske spillere så godt, så jeg har bare været glad på deres vegne efter dette flotte EM.

Hareides B.T.-klummer Åge Hareide. Manden, der kvalificerede Danmark til EM, er under hele slutrunden B.T.s faste kommentator. Dagligt vil nordmanden levere klummer, som kommer helt tæt på det mandskab, han kender så godt 11. juni: Det var hårdt at få den besked

Det var hårdt at få den besked 12. juni: Her er min målsætning for Danmark

Her er min målsætning for Danmark 12. juni: Jeg var så bange for, han skulle dø

Jeg var så bange for, han skulle dø 13. juni: Christian Eriksen er en fighter

Christian Eriksen er en fighter 14. juni: Chokket vil aldrig forsvinde

Chokket vil aldrig forsvinde 15. juni: Simon Kjær er et fantastisk menneske

Simon Kjær er et fantastisk menneske 16. juni: Det kan blive et ikonisk øjeblik

Det kan blive et ikonisk øjeblik 17. juni: Danmark har rørt hele Europa

Danmark har rørt hele Europa 18. juni: Christian vil tænke på sin familie

Christian vil tænke på sin familie 19. juni: Et unikt sammenhold på landsholdet

Et unikt sammenhold på landsholdet 20. juni: Sådan ville jeg starte mod Rusland

Sådan ville jeg starte mod Rusland 21. juni: Jeg kan kun lette på hatten

Jeg kan kun lette på hatten 22. juni: Fremtiden ser endnu mere lys ud

Fremtiden ser endnu mere lys ud 23. juni: Danskerfeber raser i Norge

Danskerfeber raser i Norge 24. juni : Det føltes helt uvirkeligt

: Det føltes helt uvirkeligt 25. juni: Derfor går Danmark i kvartfinalen

Derfor går Danmark i kvartfinalen 26. juni: Det ligner en tur til Wembley

Det ligner en tur til Wembley 27. juni : Dolberg er misforstået

: Dolberg er misforstået 28. juni: Undgå lejrkuller – så er han den vigtigste person

Undgå lejrkuller – så er han den vigtigste person 29. juni: Et godt EM kan afgøre din fremtid

Et godt EM kan afgøre din fremtid 30. juni: Sådan er det at være dansk landstræner

Sådan er det at være dansk landstræner 1. juli: Grænsen mellem løgn og sandhed

Grænsen mellem løgn og sandhed 2. juli: Det bliver en fysisk krig

Det bliver en fysisk krig 3. juli: Jeg er så glad for Danmark – lad os se dem i finalen

Jeg er så glad for Danmark – lad os se dem i finalen 4. juli: Danmark, der er grund til optimisme

Danmark, der er grund til optimisme 5. juli: Engelsk arrogance bliver en dansk fordel

Engelsk arrogance bliver en dansk fordel 6. juli: Den største kamp i 29 år

Den største kamp i 29 år 8. juli: En utrolig smuk rejse

Søndag aften spiller England og Italien EM-finale, og jeg skal da være helt ærlig og sige, at jeg hepper på italienerne. Det har nok lidt at gøre med resultatet på Wembley for Danmark, og jeg håber virkelig ikke, at ‘fodbolden kommer hjem’.

Det har været et flot, underholdende og dramatisk EM. Jeg vil huske det allermest for Danmarks vej til semifinalen, der startede så dramatisk, men jeg vil også huske de fantastiske store øjeblikke i vejen mod semifinalen.



Mikkel Damsgaard og Joakim Mæhle vil jeg især huske, efter de er blevet hele fodboldeuropas kæledægger.

Hele Danmarks præstation har egentlig været meget iøjnefaldende på grund af det, der skete med Christian, men alligevel leverede de på allerhøjeste niveau uden deres måske allerbedste spiller. Det er ganske enkelt imponerende.

Foto: Liselotte Sabroe

Spillemæssigt har de leveret helt i toppen. Det har været underholdende angrebsfodbold. Kampen mod Belgien, Rusland og Wales er meget fine fodboldkampe. Folk vil have mål og offensiv tankegang; det har de fået, men det har også været baseret på en rigtig fin defensiv.

Nu venter den sidste – og største kamp – finalen, desværre uden Danmark, men som I har kunnet læse her i mine klummer, har jeg haft stor fidus til Italien.



Det ændrede sig lidt efter semifinalen mod Spanien, hvor de fik uventede problemer med den spanske boldbesiddelse, og jeg tror, at finalen kan blive rigtig vanskelig for Italien.

Raheem Sterling bliver rigtig giftig for italienerne, der har gode forsvarsspillere, men vi må også konkludere, at Leonardo Bonucci og Giorgio Chiellini ikke er blandt de hurtigste. Her kan Sterling få en stor mulighed for at blive kampafgørende.

Foto: CARL RECINE

Jeg frygter, at det kan blive en ret kedelig finale, for de to hold ligger godt til hinanden. England er også godt organiseret defensivt og tager ikke så mange chancer. De lader de tre forreste – især Sterling og Harry Kane – styre showet, og det betyder, det kan blive en ret taktisk affære. Og det kommer til at gå ud over underholdningen.

Helt generelt har vi dog set meget mere offensiv fodbold under dette EM, end vi så for fem år siden ved EM i Frankrig. Her vandt Portugal turneringen uden at vinde en kamp i ordinær spilletid.

Vi har set en systemdrejning til 3-4-3, som gør holdene sikre i forsvaret, men som også skaber enorm fremdrift med brugen af wingbacks. Det er et godt kontraredskab, og vi er blevet godt underholdt hele vejen igennem.

Nu vil jeg lade drengene slappe af efter EM, men jeg kommer til at skrive til nogle af dem, når de er tjekket ind i klubberne, så jeg kan lykønske dem med en stor turnering.

Jeg håber også, at du som læser af min klumme har nydt at følge med. Det har været en fornøjelse for mig.

Tak for denne gang – og rigtig god EM-finale.