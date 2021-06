Efter sejren over Rusland gik jeg i seng med et stort smil på læberne – og det var ikke forsvundet, da jeg vågnede.

Det var en vild aften, en vild fodboldkamp – og vildt imponerende.

Lige nu ser det hele rigtig positivt ud for Danmark. Og det mest opmuntrende er, at fremtiden ser endnu mere lys ud.

For det her landshold har mange år i sig endnu, men har allerede fået oparbejdet en rigtig god erfaring som kollektiv. Hvis vi kigger på de kommende slutrunder, så er det kun Simon Kjær, som har en alder, hvor man kan være i tvivl, om han er med til det næste EM i 2024.

Det er sjældent, at man har så ungt et hold, der samtidig har masser af rutine og er godt sammenspillet. Der har været en god kontinuitet i efterhånden en del år – mange af de her spillere var allerede med, da jeg begyndte som landstræner i 2016. Det har givet en stor stabilitet og tryghed på holdet, og det kommer til udtryk, når de spiller.

Og en lang række af spillerne kan stadig blive endnu bedre. Man skal huske på, at spillere som Andreas Christensen og Pierre-Emile Højbjerg ikke er ret gamle, selvom de er etablerede stjerner.

Mikkel Damsgaard har jo allerede taget alle med storm, men han er kun 20 år og har et kæmpe stort potentiale. Derudover er der også andre unge spillere som Joakim Mæhle, Andreas Skov Olsen, Jonas Wind, Mathias Jensen og Christian Nørgaard, der vil vokse endnu mere. Man råder også over rigtig dygtige, unge spillere, som slet ikke er med i truppen – for eksempel Viktor Nelsson.

Generelt er der en rigtig god fødekæde fra U21-landsholdet, som også lige har spillet EM. I dansk fodbold har man i en årrække været rigtig god til at udvælge de rigtige spillere, træne dem godt og begynde at forme dem på ungdomslandsholdene. Mange spillere er også kommet ud i en tidlig alder til større ligaer og har sat fart på deres udvikling på den måde – som eksempelvis Damsgaard og Skov Olsen.

Det er også bemærkelsesværdigt, hvor dygtig man har været til at lave mange forskellige typer. Der er spillere med individuelle færdigheder, der kan udfordre og drible. Der er spillere, som er taktisk kloge. Og så er der også en stor angriber som Yussuf Poulsen. Det er en meget bred palette, og der adskiller Danmark sig markant fra de nordiske lande.

Så hvis man er dansk fodboldfan, er der rigtig god grund til at være meget optimistisk, når vi kigger nogle år ud i fremtiden. Lige nu er materialet rigtig godt; man har en virkelig god start-11er med spillere fra fine klubadresser rundt om i Europa og kan supplere med dygtige folk fra bænken. Samtidig er det en gruppe af spillere, som stadig kan lægge på i niveau. Det er en god cocktail.

Men på den korte bane tegner det hele altså også rigtig godt, for selvom euforien efter Rusland-kampen nu har lagt sig lidt, så er jeg stadig meget positiv før ottendedelsfinalen mod Wales. Det er et hold, der ligger godt til Danmark.

Man skal ikke undervurdere waliserne, for de viste med en semifinale til EM 2016, at de har en stor fighterånd og entusiasme. Og man skal selvfølgelig passe på Gareth Bale, som er en meget dygtig spiller.

Men når alt kommer til alt, så har Danmark bedre spillere, når vi kigger på de to startopstillinger – og det er en kamp, som danskerne skal vinde.