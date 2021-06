I disse dage kan mange spilleres fremtid blive afgjort på fodboldbanen.

Du finder ingen større udstillingsvinduer end slutrunder som EM i øjeblikket, hvor store klubber kan ende med at slås om de største talenter.

Selvom klubberne kender de fleste af spillerne rigtig godt i forvejen, er der stadig noget helt essentielt ved at se dem i aktion under slutrunderne.

De får syn for sagn, når det kommer til spillernes kunnen på den helt store internationale scene. Kan de håndtere det? For holder du her, så holder du hele vejen. Du spiller mod de bedste spillere i Europa, der repræsenterer de bedste landshold.

Klubberne får afklaret en masse ting både fysisk, mentalt og taktisk. Når de ser ligakampe, møder spillerne både stærke og svage hold, så det er vigtigt at se, hvad de kan mod de allerbedste – og det sker i den grad i en slutrunde, når du kommer længere og længere hen.

Formår du at lykkes med det til et EM, gør det dig meget, meget værdifuld. En god slutrunde kan være meget vigtig for din karriere.

Jeg har selv oplevet klubskifter tæt på under VM i 2018. Da vi lå i træningslejr i Helsingør, fik Thomas Delaney mulighed for at skifte fra Werder Bremen til Borussia Dortmund.

Og vi ville ikke stoppe Thomas fra at tage til lægetjek, vi ville gøre alt for spillerne, og det var helt uproblematisk for ham at tage til Tyskland. Han var afsted én dag, og så var han tilbage igen.

Foto: CHRISTIAN BRUNA Vis mere Foto: CHRISTIAN BRUNA

Det var meget vigtigt for ham at gennemføre det skifte. Der er jo mange ting, der rører sig i hovederne på spillerne. De skal tage nogle store beslutninger, og det kan være rart at få afklaret. Der er mange penge på spil for både klub og spiller, og jeg tror, Thomas havde det meget bedre, da hans fremtid var på plads.

Men generelt blandede jeg mig ikke i spillernes klubskifter, og jeg tror, de selv fint havde styr på, at et godt VM kunne betyde meget for karrieren. Nogle er i slutningen af deres kontrakter, andre er i begyndelsen, men det styrer de selv.

Der var dog altid diskussioner og spekulationer omkring eksempelvis Christian Eriksens fremtid, da han var i Tottenham. Det var der intet nyt i, men jeg sagde aldrig noget til Christian direkte omkring hans beslutning om fremtiden.

Jeg tror faktisk, jeg vidste mere end ham i perioder, for jeg snakkede direkte med hans agent for at høre om situationen og for at vide, at tingene var under kontrol.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Spillerne har lært at forholde sig til, at der spekuleres meget i aviser omkring nye klubber. De lader agenten gøre arbejdet, og det tror jeg også var tilfældet med Christian.

Jeg ville helst ikke blande mig, for jeg ville gerne have et så godt forhold til klubberne som overhovedet muligt. Jeg oplevede på et tidspunkt, at jeg udtalte mig rosende omkring Mathias 'Zanka' Jørgensen, hvor jeg mente, at han kunne spille hos endnu større klubber end Huddersfield. Det var ment som et skulderklap til 'Zanka', men Huddersfield blev fornærmet over det, og det er egentlig et meget godt eksempel på, at det er svært for en landstræner at mene noget om klubberne. Det kan let lede til at dårligt forhold til klubberne, og det er det sidste, man vil have som landstræner.

Vi havde heldigvis et godt forhold, og det skal der også til, for der skal være en tillid mellem parterne, at vi behandler spillerne på en god måde og tager vare på dem. Klubberne ved jo også, at spillerne stiger i værdi, når de er på landsholdet. Specielt til slutrunder.

Her bliver de set af en hel verden – ligesom til dette EM.