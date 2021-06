Torsdag aften klokken 18 kan blive et ikonisk øjeblik i dansk fodboldhistorie, når Danmark møder Belgien.

Det tror jeg virkelig.

Jeg sad og så tv, da jeg så billederne fra den danske træningslejr. Og jeg så ansigterne på drengene. Det var et dejligt syn. De virker lettede over, at Christian har det godt. Chokket er begyndt at aftage, fornemmer jeg.

Derfor kan det blive helt magisk i Parken.

Danskerne har en god grund til at samle sig om landsholdet, og det bliver en helt vild kulisse med 25.000 tilskuere.

Når spillerne synger 'Der er et yndigt land' sammen med de danske fans, kan det blive et kæmpe boost. Jeg tror, de kommer ud af startblokkene med 100 kilometer i timen.

Jeg håber, de kan knække Belgien. For så er de på EM-kurs igen. Der skal ikke mere til.

Og jeg tror faktisk, at chancerne mod Belgien er større nu, end de var før. Belgien er et rigtig dygtigt hold, men kampen er speciel for danskerne. Finder de kræfterne frem, bliver det svært for belgierne.

Jeg tror, det kan give Danmark en masse energi. De har meget at spille for. De vil meget gerne vise sig frem mod en af EM-favoritterne.

Belgien har en masse kvalitet, men jeg synes ikke, de virkede skræmmende på nogen som helst måde i kampen mod Rusland, hvor de vandt 3-0.

Jeg tror også, det bliver en svær kamp for Belgien. De har flere spillere, der kender Christian Eriksen. Romelu Lukaku spiller med ham i Inter, mens midterforsvaret med Jan Vertonghen og Toby Alderweireld kender ham fra Tottenham.

De har også været præget af det. Det kunne man se, da Lukaku sendte en dejlig hilsen til Christian efter sit mål mod Rusland.

Christian er en god kammerat med alle, han spiller sammen med, så det overrasker mig ikke. Og det vil kun være menneskeligt, hvis de, der kender ham, tænker over det.

Belgien vil blive mødt af noget helt specielt.

Vær ikke i tvivl. De her danske spillere har kæmpe kræfter. Kæmpe. Jeg kender dem. Det handler om at forsøge at finde det positive hos hvert enkelt individ. De havde ikke tabt til Finland under normale omstændigheder.

Jeg synes, Kasper Hjulmand har håndteret hele situationen på en meget fin måde. Han er en meget, meget fornuftig mand på alle fronter. Han er en, man lytter til. Han ser hele mennesket – ikke kun fodboldspilleren.

Og jeg tror også, han kommer til at håndtere det godt, når han skal finde en afløser for Christian. For ingen kan erstatte Christian Eriksen fuldt ud. Han har nogle unikke evner.

Men Kasper skal finde en spiller, der har en god offensiv styrke. Mathias Jensen kom ind og spillede mod Finland. Og det var ikke en nem situation, når man fortsat er præget af det, der skete.

Men han har vist for både Brentford og landshold, at han er en dygtig fodboldspiller. Det kan han gøre igen for Danmark.

Danskerne skal finde energien og kræfterne til at komme ind i kampen. Formår de det, får de en enorm støtte fra publikum. De vil stå bag dem nok en gang. Det gør de altid i Parken, men jeg tror, det bliver helt ekstraordinært. De kan blive båret frem af en energibølge, de kan ride på.

De skal have en kæmpe opbakning for hele deres optræden uden for banen. Det fortjener de. En sejr over Belgien vil være en fantastisk oprejsning for hele holdet og fodbolden generelt.



Jeg vil bare gerne se drengene komme tilbage. Det ønsker jeg mig virkelig. Ja, det under jeg dem.

Jeg glæder mig!