Lørdag bliver endnu en festdag for dansk fodbold, det føler jeg mig overbevist om.

Faste læsere af min klumme her på B.T. har nok lagt mærke til, at jeg hele tiden har holdt fast i, at Danmark når EM-semifinalen på Wembley, og den forudsigelse ser jeg ingen grund til at rokke ved.

For det ser godt ud inden kampen mod Tjekkiet.



Hidtil har Danmark leveret en fantastisk slutrunde på trods af de svære omstændigheder, EM blev skudt i gang med efter Christian Eriksens kollaps.

Men danskerne kæmpede sig ud af det, og jeg synes, de har sat Danmark på det internationale fodboldkort. Et godt eksempel er, at jeg selv har oplevet interesse fra medier i hele verden. Senest ringede BBC Worldwide for at høre nærmere om landsholdet. Interessen og opbakningen er massiv – ikke kun i Danmark.

Når det så er sagt, skal man have respekt for Tjekkiet. Der er et par områder, hvor jeg kan være bekymret, hvis jeg skal lægge klaphatten fra mig.

Det bliver en krig, et hårdt fysisk slag, det er det, tjekkerne elsker. Det var sådan, de slog Holland.

De arbejder ekstremt hårdt og lukker alle rum ned, som danskerne vil forsøge at spille i. Danmark skal derfor sørge for at være ekstrem kreative og hurtige i deres omgang med bolden, så de kan flytte tjekkerne rundt på banen.

Jeg mødte selv Tjekkiet i 2016 i en venskabskamp med landsholdet, og jeg tror, vi kommer til at se noget lignende. Tjekkiet vil prøve på at ødelægge rytmen for danskerne med deres fysiske spillere. Rent ud sagt vil de gerne skabe kaos på banen, og der er duellerne og nærkampsspillet det, jeg frygter mest for Danmark.

De vil have mange stop i spillet ligesom i kampen mod Holland. Der skal Danmark forsøge at spille sit eget spil, men det vil tjekkerne prøve at bryde op og ødelægge. Og de vil skabe deres chancer på alle dødbolde.

Jeg tror ikke, det er spin fra Kasper Hjulmand, når han siger, han hellere ville have mødt Holland, for jeg er enig. Holland passer meget bedre til Danmark, da de gerne vil spille fodbold og flytte bolden rundt. Der er bare hold, der er svære at spille imod, fordi de har en stil og et udtryk, der gør det svært – og det har Tjekkiet.

Tjekkerne formåede at få Holland til at se rystede ud med deres fysik, løbepensum og krigermentalitet. Her ser jeg Thomas Delaney og Pierre-Emile Højbjerg som essentielle for det danske spil, når der skal kæmpes på midtbanen. De bliver nøglespillere.

Jeg synes, snakken om varmen i Baku er overdrevet, og jeg tror ikke, den får den store effekt. Tjekkiet får det jo også varmt, og der vil være pauser til at få noget at drikke i.

Jeg er dog ikke i tvivl om, at de danske spillere har færdighederne til at få kampen til at gå Danmarks vej og skaffe den semifinale på Wembley.

Det kan godt være, at Tjekkiet tænker det samme om Danmark, som danskerne gør om Tjekkiet. At man ikke kan få en meget bedre mulighed for en EM-semifinale.

Men Danmark har vist kvalitet på et helt andet niveau end tjekkerne, og det ved Tjekkiet også. De kommer til at stå over for fremtromlende wingbacks og angribere med kvalitet, der hele tiden er farlige. Du kan forberede dig og planlægge i evigheder, men får du smidt Mikkel Damsgaard i hovedet, der vender sig på et splitsekund og smækker den op i hjørnet, er du chanceløs.

Kasper Dolberg startede i angrebet mod Wales, men jeg tror, vi får Yussuf Poulsen at se igen i stedet for. Han vil være god i presspillet og den fysiske kamp, der skal kæmpes mod Tjekkiet. Og så har du en brandvarm skarpskytte på bænken, og det er styrken på holdet, at man har en trup med så mange forskellige typer af spillere.

Danmark er så tæt på Wembley, og jeg er spændt. Meget spændt. De nærmer sig noget helt utroligt, og det kan blive en massiv triumf.

En sejr over Tjekket vil være et enormt boost for dansk fodbold, og jeg tror, det sker. Jeg tror, Danmark vinder over Tjekkiet.