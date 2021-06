Der er lagt op til en kæmpe dansk fodbolddag lørdag i ottendedelsfinalen mod Wales.

De vante rammer i Parken, der har dannet en helt fantastisk kulisse for det danske landshold, bliver byttet ud med Amsterdam.

Det tror jeg ikke bliver noget problem. Jeg tror faktisk, det kan blive godt for drengene at komme ud af EM-boblen i København. Det mærkede jeg selv under VM i 2018. Et skifte i omgivelserne var meget godt for os. Hver gang vi skiftede sted, var det dejligt at kunne rejse lidt og spille et andet sted. Vi holdt os i gang.

Der er al grund til dansk optimisme. Stemningen virker til at være i top i lejren, og oven i købet virker de til at være i rigtig god form. Mange af de danske spillere har leveret gode kampe, og gode resultater giver altid god stemning i en trup.

Hareides B.T.-klummer Åge Hareide. Manden, der kvalificerede Danmark til EM, er under hele slutrunden B.T.s faste kommentator. Dagligt vil nordmanden levere klummer, som kommer helt tæt på det mandskab, han kender så godt 11. juni: Det var hårdt at få den besked

Det var hårdt at få den besked 12. juni: Her er min målsætning for Danmark

Her er min målsætning for Danmark 12. juni: Jeg var så bange for, han skulle dø

Jeg var så bange for, han skulle dø 13. juni: Christian Eriksen er en fighter

Christian Eriksen er en fighter 14. juni: Chokket vil aldrig forsvinde

Chokket vil aldrig forsvinde 15. juni: Simon Kjær er et fantastisk menneske

Simon Kjær er et fantastisk menneske 16. juni: Det kan blive et ikonisk øjeblik

Det kan blive et ikonisk øjeblik 17. juni: Danmark har rørt hele Europa

Danmark har rørt hele Europa 18. juni: Christian vil tænke på sin familie

Christian vil tænke på sin familie 19. juni: Et unikt sammenhold på landsholdet

Et unikt sammenhold på landsholdet 20. juni: Sådan ville jeg starte mod Rusland

Sådan ville jeg starte mod Rusland 21. juni: Jeg kan kun lette på hatten

Jeg kan kun lette på hatten 22. juni: Fremtiden ser endnu mere lys ud

Fremtiden ser endnu mere lys ud 23. juni: Danskerfeber raser i Norge

Danskerfeber raser i Norge 24. juni: Det føltes helt uvirkeligt



Kampen mod Wales er en kamp, Danmark skal vinde. Når du får Wales i en ottendedelsfinale, skal du videre. Men det bliver ingen nem kamp, for jeg tror, waliserne kommer til at sælge sig selv dyrt. Men den danske kvalitet sender dem i kvartfinalen – og så bliver det en tur til Baku i Aserbajdsjan.

Når man går ind i knockoutkampene, ændrer rammerne sig for slutrunden.

For det første er det en befrielse at komme ud af gruppespillet. Sådan følte vi det, da vi var færdig med de tre kampe i Rusland.

Men nu risikerer du at ende i forlænget spilletid og komme i en straffesparkskonkurrence. Det er vigtigt at have en plan for alt. Mod Kroatien i 2018 gav vi den mere og mere gas, og det kan man måle, så man kan disponere over det, man har tilbage i tanken.

Schmeichel viste klassen i Wales i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Schmeichel viste klassen i Wales i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen



Det vigtigste i kampen bliver, at danskerne er sig selv. Kvaliteten på det danske landshold spiller for spiller er bedre end Wales.



Vi har spillet mod Wales før, og vi kender dem godt fra Nations League i 2018.

Mange af spillerne fra dengang er stadig med. Ser man tilbage på deres EM i 2016, hvor de nåede semifinalen, var spillerne i bedre form, end de er nu, og jeg tror, at danskerne er i en bedre udgave, end de var under VM i Rusland i 2018.

Jeg ser Gareth Bale som den eneste på det walisiske hold, der har ekstraordinær kvalitet. Han er utroligt farlig i kontraspillet.

Foto: Darko Vojinovic / POOL Vis mere Foto: Darko Vojinovic / POOL

Med Bale er du nødt til at være sikret, fordi når han løber dybt, så løber han hurtigt. Vi så ham i aktion, da jeg var med til at møde dem. Da vi mødte dem i Wales, sparkede han et frispark, hvor Kasper Schmeichel lavede en fænomenal redning. Bolden var på vej op i krydset, men heldigvis stoppede Kasper den.

Jeg kunne forestille mig, at han vil ligge sig over på Jannik Vestergaard, der er den mindst hurtige af de tre i bagkæden. Vestergaard har mange gode kvaliteter, han er stærk med bolden, men i løb over distance vil Gareth Bale nok kunne slå ham.

Det bliver sindssygt vigtigt at få en god start mod Wales. Finland stod meget lavt i banen med mange mand, og det samme gjorde Rusland, og så risikerer du at få meget statisk spil uden bevægelse. Det kan være en fordel, hvis Wales angriber og forsøger at presse, men jeg tror, danskerne kommer til at skulle spille sig igennem kæderne. Wales vil stå lavt.



Kasper Hjulmand vil holde fast i den form, vi har set fra holdet mod Belgien og Rusland. Det har fungeret ekstremt godt. Det var godt sammensat med de tre i bagkæden, mens wingbackerne har været stærke offensivt. Skjoldet foran med Thomas Delaney og Pierre-Emile Højbjerg har fungeret. Og de tre frontløbere i Yussuf Poulsen, Martin Braithwaite og Mikkel Damsgaard har været i form. Med forbehold for skader kommer vi til at se de samme 11 i aktion, hvilket er godt for Danmark.

For ja, det bliver svært mod Wales, men jeg tror, Danmark er gode nok til at sikre endnu mere dansk succes ved dette EM. Lad os håbe det.