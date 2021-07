Jeg sendte et billede til Simon Kjær den anden dag.

Det var en af de mange sjove ting, der har floreret på sociale medier i op til kampen mod England.

'Football is coming home – and so are we,' står der på billedet af en flok vikinger på vej til England. Simon kvitterede med et stort smil i sms'en. Jeg synes, den er meget rammende, for nu skal Danmark også på plyndringstogt. Norske og danske vikinger var næsten ens, da vi plyndrede England, og det skal vi også denne gang.



England mod Danmark. EM-semifinale på Wembley. Det bliver altså ikke meget større. Og onsdag aften sker det.

I mine øjne er det den største fodboldkamp i dansk historie siden EM 1992, og lykkes Danmark med at komme hele vejen til finalen, venter nok den største kamp nogensinde.

Det er det, fordi EM er blevet så meget større end dengang. Der var mange gode nationer med dengang, og Danmark slog nogle af de bedste landshold, men det er sværere nu med tanke på den kvalitet, der er i Europa i dag.

Derfor er det kun endnu mere imponerende, hvad der venter Danmark på Wembley.

Jeg er blevet interviewet af BBC her op til kampen, hvor jeg talte lidt om det danske landshold, men jeg følte egentlig, de bare skulle kigge på den modstander, der kunne vente i finalen.

Her er billedet, Simon Kjær modtog fra Åge Hareide.

Og lad os slå fast, at det vil være en mega skuffelse for dem, hvis Danmark vinder. Jeg så et interview med den engelske landstræner, Gareth Southgate, der sagde, de havde muligheden for at glæde en hel nation, men at det modsatte også kunne ske. De er bange for skammen, og hvis de frygter tabet mere end glæden over at vinde, så mister de mange kræfter. De har ikke haft så stort et pres på sig siden VM i 1966.

Vi har snakket og skrevet meget om den engelske hjemmebane og de 60.000 tilskuere, der vil heppe på England, men jeg tror ikke, det bliver et problem for Danmark. Jeg tror snarere, det bliver en inspiration.

Drengene er vant til at spille på store udebaner i England, Italien, Tyskland og Spanien. Jeg har selv oplevet en situation som den, da vi to gange spillede vigtige kampe mod Irland i Dublin. Der var 50.000 tilskuere, der skabte en vanvittig larm. Jeg kunne intet mærke på spillerne, og vi talte ikke engang om det. De er iskolde og bliver ikke berørt af atmosfæren.

For mig ligger de danske muligheder hos vores wingbacks i Joakim Mæhle og Jens Stryger eller Daniel Wass ovre på den anden side. England vil gerne skabe resultater på en solid defensiv, men Danmark kan skabe problemer på den position. De kan komme op og presse de engelske backs Kyle Walker og Luke Shaw tilbage og holde dem i skak, og jeg synes ikke, de er uden problemer rent defensivt. Både Walker og Shaw er hurtige og stærke, men når jeg eksempelvis har set Shaw for Manchester United, har han problemer med sin positionering rent defensivt. Der er muligheder her og et meget interessant aspekt i kampen.

Foto: Liselotte Sabroe

Og så tror jeg, at Pierre-Emile Højbjerg og Thomas Delaney kan have kontrollen over Declan Rice og Kalvin Phillips på den engelske midtbane.

Vi skal selvfølgelig passe på deres offensiv i Raheem Sterling og Jadon Sancho på grund af deres fart – og så Harry Kane på grund af hans målnæse. Han er en håndfuld, fordi han har mål i sig altid.

Men de danske spillere såsom Kasper Schmeichel kender mange af de engelske spillere fra Premier League, og han ved, hvor Kane og Sterling plejer at afslutte. Det kan blive en fordel.

Jeg synes, der er al grund til optimisme baseret på Danmarks præstationer tidligere ved EM. De bedste dele af kampene har været på højde med Italien, som jeg synes har spillet bedst under turneringen. Det tror jeg, England har lagt mærke til.



Da jeg blev interviewet af BBC, kunne jeg ikke lade være med at stikke kniven ind og dreje den rundt, da jeg mindede dem om, hvordan det gik, da Danmark sidst var på Wembley. Der vandt Danmark 1-0.

Jeg kommer til at se kampen med min søn, Bendik, der er på besøg. Vi glæder os voldsomt, og jeg tror, vi skal have et godt måltid mad, lidt vin og nyde kampen.

For vi skal huske, at det er en stor oplevelse uanset hvad. Det bliver en sjov kamp. Og personligt har jeg Danmark til at komme i finalen efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

Jeg er glad på drengenes vegne og Kasper Hjulmands vegne som træner. Han har gjort et fantastisk stykke arbejde.

Og det tror jeg fortsætter hele vejen til finalen.

Men allerede nu ser fremtiden utroligt lovende ud for Danmark.