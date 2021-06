Danmark har taget Europa med storm.

Og det samme gør sig også gældende i Norge for tiden. Der er ingen tvivl om, at EM-feberen raser – og at nordmændene holder med Danmark. Efter den situation, Danmark endte i med Christian Eriksen, har der været meget stor sympati her i landet.

Danmark har fyldt utrolig meget i de store norske aviser, og der har været en stor interesse for Danmark. Der har været en glæde over, at danskerne er lykkedes med at gå videre.

Med en nordmand som dansk landstræner har nordmændene selvfølgelig fulgt med før, men helt generelt holder vi altid med Danmark. Det er mere svenskerne, der er hovedfjenden for os.

I tillæg har Danmark spillet god fodbold, hvor de også leverer god underholdning. Når jeg kigger på de andre kampe under EM, har det ikke været lige så sjovt at se på. Tag bare Englands kamp mod Tjekkiet, det var ikke speciel godt.

Vi har bare vores relationer til Danmark. Vi har jo den danske U21-landsholdsspiller Carlo Holse på holdet i Rosenborg, og vi har talt meget sammen under slutrunden omkring Danmark. Han er også gode venner med Jonas Wind fra FCK-tiden, så jeg tror også, de har holdt kontakten.

Der er ingen tvivl om, at nordmænd ønsker Danmark alt godt og ønsker, at de går videre ved EM.

Jeg har også selv prøvet at spille mod danskerne mange gange som norsk landsholdsspiller. Det var dem, jeg debuterede mod, og jeg spillede og scorede i 2-1-sejren i 1982. Her debuterede Michael Laudrup på sin 18-års fødselsdag med et mål.

Og så husker I nok, at vi mødte Danmark i kvalifikationen til VM i 1986, hvor jeg sørgede for den danske udligning med en tilbagelægning, der stoppede i en vandpyt. Den opsnappede Klaus Berggreen og serverede den for Michael Laudrup. Og så vandt I 5-1.

I havde et rigtigt kanonhold med mange personligheder som Preben Elkjær, Frank Arnesen, Morten Olsen og Søren Lerby. Det var mange gode fodboldspillere på det hold.

I Norge har vi slidt med at komme til slutrunder. Landsholdet har ikke været ved EM siden 2000, og det sætter pres på Norge og landstræner Ståle Solbakken. I Norge snakker vi meget om, at vi har Erling Haaland i Dortmund og Martin Ødegaard i Real Madrid, men det svære for små nationer er ofte at få sammensat et hold.

Det har Danmark formået. Fra 2016 til nu er der blevet bygget på, og som jeg har været inde på i min tidligere klumme, så er det fantastisk for et lille land, at der er så mange talentfulde spillere.

Derfor var der da også noget at leve op til, da jeg overtog det danske landshold i 2015.



Men jeg havde allerede været træner i Brøndby, og jeg vidste, hvordan danskerne tænkte fodbold.



Opgaven som landstræner var svær nok i sig selv, men når du kommer udefra – og måske specielt fra Norge – var det måske ikke så nemt.

Men jeg har kun oplevet en masse kærlighed fra danskerne under EM. Min søn, Bendik, er på Twitter, så jeg var lige inde og se de mange beskeder, der er kommet min vej. Jeg har fået et hav af sms'er fra mine danske venner og fra nordmænd, der gerne ville have, det var mig, der var i Parken.

Jeg har også fået mange fine beskeder fra jer læsere, og det er jeg glad for. Det viser, at danskerne har værdsat mit arbejde som dansk landstræner. Kasper Hjulmand har gjort det formidabelt under EM, men danskerne værdsætter det arbejde, der er blevet gjort forud.

Det sætter jeg stor pris på.