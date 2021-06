»Der var jo ikke fodbold hver dag dengang, så når de endelig skulle spille, så fulgte man med.«

Ordene kommer fra 48-årige Thomas Pedersen fra Maribo, der er dagens vinder i B.T.s konkurrence #flagfordanmark, som du også kan deltage i.

Og Thomas Pedersen refererer naturligvis til det danske landsholds legendariske periode i 1980erne med slutrunderne i 1984 og 1986, hvor stjerner som Michael Laudrup, Preben Elkjær, Morten Olsen og Allan Simonsen udgjorde dynamitholdet.

»Det, de præsterede dengang, og selvfølgelig med prikken over i'et i 1992 …« mindes Thomas Pedersen, der som så mange andre danskere har et helt særligt forhold til landsholdet og det fællesskab, der opstår, når der spilles slutrunder.

Dannebrogshækken i Maribo. Foto: Privat Vis mere Dannebrogshækken i Maribo. Foto: Privat

Thomas Pedersen, der til daglig arbejder i et VVS-firma, og hans kone, Jeanette, har i anledning af EM gjort noget helt særligt ud af hjemmet på Lolland. De har nemlig prydet hele hækken i forhaven med et spraymalet dannebrogsflag til ære for landsholdet.

»Ideen med flaget stammer helt tilbage fra VM i Sydkorea og Japan i 2002. Dengang havde jeg en græsplæne, hvor jeg så malede et stort flag i græsset,« fortæller Thomas Pedersen.

Men nu er græsplænen lavet om til en indkørsel, og derfor blev det altså denne gang hækken, der fik en tur med den røde og hvide spraymaling. Og Thomas Pedersen håber og tror på et flot resultat til Danmark.

»Jeg synes, Hjulmand gør det rigtig godt. Jeg kan godt lide hans måde at se fodbolden på, og hvor mange muligheder der er i det. Jeg tror på en semifinale, og når vi når så langt, så kan vi lige så godt gå hele vejen,« lyder det fra Thomas Pedersen, der har vundet en landsholdstrøje og et tørklæde.

Som optakt til den kommende EM-slutrunde har B.T. og DBU lanceret kampagnen #flagfordanmark, der skal få danskerne til at vise deres støtte til landsholdet

Konkurrencen går ud på at vise den mest kreative måde at flage for Danmarks landshold.

Anne-Lise Christensens søn i 1992. Vis mere Anne-Lise Christensens søn i 1992.

Anne-Lise Christensen har sendt os dette fine billede af sin søn, der i 1992 fejrer EM-triumfen, hvor Danmark slog Tyskland i Finalen.

Billedet er fra stranden i Hvide Sande.

Helle Dahl Andersen har været i gang i køkkenet og bagt den smukkeste dannebrogskage.

Den ser bare lækker ud!

Helle Dahl Andersens flotte kage. Foto: Privat Vis mere Helle Dahl Andersens flotte kage. Foto: Privat

Og så er der Rosita Jørgensen og familien, der glæder sig til EM.

Mange tak for alle jeres billeder. Bliv endelig ved med at sende ind!

