Det har været nogle usædvanlige travle dage i Jesper Andersens tøjbutik. Alt sammen på grund af en række tilfældigheder. Først en stjålen T-shirt, så en fodboldfan i bar mave og til sidst et af foto landsholdsspillerne og Joakim Mæhle, som er gået viralt.

Det har alt sammen ført til, at Jesper Andersen fra Bramming i Sydvestjylland pludselig er blevet væltet af bestillinger på sin specialdesignede EM-trøje.

»Det er gået amok. Jeg får en ordre hver tredje minut nu,« siger han.

Ideen til de nu voldsomt populære T-shirts blev født omkring ottendedelsfinalen i Amsterdam, hvor Jesper Andersens historie også begynder.

Fotoet af det danske landshold efter sejren mod Tjekkiet gik verden rundt og blev bragt i mange danske medier. I midten af fotoet poserede Joakim Mæhle med Jesper Andersens trøje. REUTERS/Tolga Bozoglu TPX Foto: TOLGA BOZOGLU Vis mere Fotoet af det danske landshold efter sejren mod Tjekkiet gik verden rundt og blev bragt i mange danske medier. I midten af fotoet poserede Joakim Mæhle med Jesper Andersens trøje. REUTERS/Tolga Bozoglu TPX Foto: TOLGA BOZOGLU

Her mødte Danmark Wales og Jesper Andersens lillebror er med på stadion for at støtte spillerne.

Og selvfølgelig har hans lillebror en flot landsholdstrøje i rød-hvide farver på, som bliver svinget i luften ved hvert mål.

Under kampen jubel har nogen dog udnyttet muligheden og taget landsholdstrøjen, som lå på sædet.

Hjemme i Danmark havde Jesper Andersen allerede gået med tankerne om at trykke nogle røde T-shirts med teksten: ' Vi skal ikke hjem … Vi skal videre!'.

EM-euforien havde mandag i sidste uge godt fat i Danmark og de første T-shirts blev solgt på rekordtid – og Jespers lillebror fik også én som erstatning for den tabte landsholdstrøje, der har været udsolgt flere steder i Danmark. Lillebroren fik brug for T-shirten allerede ugen efter.

Han var blandt dem, som fik plads på det sidste fly til Baku i Aserbajdsjan, hvor landsholdet spillede mod Tjekkiet i kvartfinalen.

Under kampen holder Jespers lillebror T-shirten over hovedet, mens det bliver filmet på tv, og efter kampen kaster han den røde trøje ind på banen.

Det betød, at han måtte feste videre i bar mave på stadion, men heldigvis var det ikke forgæves.

Jesper Andersen havde under seneste kamp en bod i København, hvor han solgte sin t-shirt. Efter kampen kom der dog for alvor gang i forretningen. Vis mere Jesper Andersen havde under seneste kamp en bod i København, hvor han solgte sin t-shirt. Efter kampen kom der dog for alvor gang i forretningen.

Landsholdsspilleren Joakim Mæhle tager T-shirten på og poserer med den på sin egen Instagram-profil og efterfølgende også på holdfotoet, som er gået viralt.

På det tidspunkt sidder Jesper Andersen i sin bil på vej hjem fra København, hvor han har haft en bod til at sælge T-shirts under kampen.

»Der går 15 minutter efter kampen, og så bliver min telefon bombarderet,« siger Jesper Andersen.

Siden er salget af den røde T-shirts også gået over al forventning.

»Vi har solgt 400 T-shirts de seneste 24 timer. Det har været meget vildt.«

Jesper Andersen mener derfor også, at han nu skylder sin lillebror en ny landsholdstrøje, da succesen skyldes, at han også i Baku måtte feste i bar mave på stadion.