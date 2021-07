» … man går jo aldrig galt i byen med en paraply i tasken – til den ene eller anden slags byge,« skriver DMI drillende på Twitter.

Henviser til de ølbyger, der formentlig kommer til at regne ud over fodboldelskere, når de danske herrer onsdag aften sender bolden i den engelske kasse på Wembley.

Decideret regnvejr bliver der nemlig ikke noget af onsdag aften, oplyser vagthavende meteorolog Henning Gisselø til B.T.

Og det er jo gode nyheder til dem, der agter at se Danmark kæmpe for sejr over englænderne på storskærm.

Højst nogle enkelte regn- og tordenbyger vil kigge forbi den vestlige del af landet.

»Lige nu er det pænt mange steder, men i løbet af aftenen kan der godt komme lidt byger i det jyske.«

»Det sker næppe på østsiden af Storebælt,« lyder det fra Henning Gisselø.

Han tilføjer, at himlen resten af dagen bliver en god blanding af sol og skyer.

»Det er godt fodboldvejr, hvis man skal se kampen udenfor,« siger meteorologen og fortsætter:

»Temperaturen vil ligge omkring 20 grader ved kampstart, og så falder den selvfølgelig lidt i løbet af kampen.«

Er man en af de danskere, der får fornøjelsen af at se kampen på Wembley, er der også godt nyt.

Henning Gisselø fortæller, at den engelske hovedstad i skrivende stund oplever byger hist og her, men de forsvinder i løbet af aftenen.

»Det bliver også hæderligt i London,« fastslår han.