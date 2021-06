Den danske kendis og smykkedesigner Mai Manniche kæder i et opslag på Facebook Christian Eriksens tragiske hjertesvigt under EM-landskampen mod Finland lørdag aften sammen med en udokumenteret påstand om, at det kan skyldes, at Christian Eriksen 31. maj skulle være færdigvaccineret mod corona med Pfizer-vaccinen.

Det er faktuelt forkert.

Christian Eriksens klublæge i fodboldklubben Inter har bekræftet, at Christian Eriksen ikke er blevet vaccineret endnu.

Mai Manniches misinformation har fået flere til at gå i rette med den danske kendis, og hun bliver nu voldsomt kritiseret for sit opslag. Blandt andre af Elif Bayram Orbe, der er akutmedicinsk læge på Herlev Hospital og tidligere har arbejdet på en hjerteafdeling:

Elif Bayram Orbe er læge på Herlev Hospital. Foto: Privat Vis mere Elif Bayram Orbe er læge på Herlev Hospital. Foto: Privat

»Det er på alle ledder og kanter upassende at udnytte den forfærdelige hændelse, hvor en landsholdsspiller får hjertestop, til en coronaskeptisk agenda. Mai Manniches opslag på Facebook er dumt og usmageligt,« siger 30-årige Elif Bayram Orbe til B.T.

Elif Bayram Orbe, der også er administrator i Facebook-gruppen 'Spørg en læge om coronavirus', mener i forvejen, at der bliver fortalt alt for mange forkerte informationer omkring vacciner, og hun forstår ikke, hvorfor der skal drages sådanne paralleller og skabes en sådan frygt.

»Det er et kæmpe problem, for i forvejen er der meget misinformation og fake news omkring vacciner, og særligt under en pandemi skal den information, der kommer ud, være reel og underbygget af videnskaben,« siger Elif Bayram Orbe, der dog har tiltro til, at de fleste danskere forholder sig til videnskaben.

Den tidligere bestyrelsesformand for Parken Sport & Entertainment Flemming Østergaard – bedre kendt som 'Don Ø' – kritiserer også Mai Manniche for hendes opslag.

Flemming Østergaard, tidligere formand for bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Flemming Østergaard, tidligere formand for bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment. Foto: Bax Lindhardt

I et opslag på Facebook skriver han:

»Tænk at indikere, at ubekræftede rygter om, at Christian var blevet vaccineret, og kraftigt postulere, at det kunne være årsagen til kollapset!« skriver han og tilføjer:

»Skam jer.«

B.T. ville gerne have interviewet Mai Manniche om hendes opslag på Facebook, men hun har ikke ønsket at stille op til interview.

Mai Manniche mistænker Christian Eriksens kollaps for at være forårsaget af coronavaccine. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Mai Manniche mistænker Christian Eriksens kollaps for at være forårsaget af coronavaccine. Foto: Sophia Juliane Lydolph

I stedet har hun sendt et kort svar på B.T.s spørgsmål i en mail og vedhæftet et brev fra Lægemiddelstyrelsen til danske læger fra 11. juni i år, hvori det fremgår, at Pfizer-vaccinen på baggrund af indberetninger er under mistanke for i meget sjældne tilfælde at kunne forårsage betændelsestilstande i hjertet.

Hun svarer ikke på B.T.s spørgsmål om, hvorfra hun har sin (mis)information om, at Christian Eriksen var færdigvaccineret 31. maj med Pfizer-vaccinen.

I stedet skriver hun:

»Først og fremmest er jeg ligesom resten af verden taknemmelig for, at Christian Eriksen overlevede sit hjertestop. Der er stor tvivl, om Christian Eriksen er vaccineret eller ej. Jeg afventer et klart og ærligt svar fra Christian Eriksen selv.«

Hun fortsætter:

»Jeg er selvfølgelig meget optaget af, at tingene dokumenteres – og en sådan dokumentation afventer jeg. Lægemiddelstyrelsen udsendte forleden et brev til alle landets læger om, at man undersøger en mulig sammenhæng mellem hjertebetændelse og vaccinerne. Jeg har vedhæftet brevet. Derfor er det selvfølgelig endnu mere vigtigt at få afklaret med 100 procent sikkerhed, om Christian Eriksen er vaccineret, påbegyndt vaccineret eller ej. Den dokumentation er væsentligt, og den fortjener vi alle at få.«

B.T. har på mail spurgt Mai Manniche, om hun vil trække sit opslag tilbage og undskylde, at hun ikke havde styr på fakta, da hun skrev den. Og ikke mindst, om hun ikke føler et ansvar for at sprede denne form for misinformation til sine følgere.

Til det svarer hun:

»Med hensyn til mit opslag opdaterer jeg selvfølgelig løbende jævnfør de oplysninger, der kommer. Det er et uhyre vigtigt og nødvendigt spørgsmål, og jeg føler netop et ansvar for at få sandheden og dokumentationen frem. Jeg vil understrege – som jeg også har sagt mange gange tidligere – at jeg på ingen måde er antivax, og jeg er taknemmelig for de mange vigtige vacciner mod alvorlige og dødelige sygdomme, der findes.«

»Forhåbentlig får vi klar dokumentation for, om Christian Eriksen er vaccineret eller ej.«

Siden har Mai Manniche redigeret sit Facebook-opslag, så det ikke fremgår, at Christian Eriksen skulle være færdigvaccineret 31. maj. Lige nu lyder opslaget:

»Frygteligt med Christian Eriksen, og jeg tror, alle undrer sig over, hvad det kan være? Hvornår mon han blev vaccineret, måske det er en bivirkning til vaccinen? Dejligt, han er vågnet – god bedring.«