Øv! Sikke en præstation, men ingen point.

Danmark tabte 1-2 til Belgien i Parken, og det betyder, at Kasper Hjulmands tropper står noteret for nul point efter to kampe. Rusland og Finland har tre point, mens Belgien har seks.

Men vi må ikke miste håbet for videre avancement endnu. Vi kan sagtens gå videre - både som nummer to og tre.

Herunder kan du se scenarierne for, hvordan Danmark kommer videre til 1/8-finalerne ved slutrunden:

Danmark snupper med 100 procents sikkerhed andenpladsen i puljen, hvis vi besejrer Rusland med minimum to mål på mandag i København, mens Finland samtidig ikke får point mod Belgien.

En dansk sejr på 2-1, 3-2 eller 4-3 er også nok til at sætte sig på gruppens andenplads, hvis Finland stadig ikke får nogle point med fra deres møde mod Belgien.

Hvis det lykkes landsholdet at slå Rusland med 1-0, kan det også ende med en andenplads. Det kræver dog, at Finland får et dårligere resultat mod Belgien, end vi fik. Det vil sige, at de helst skal tabe med to mål.

Sådan bliver Danmark nummer to. Men en tredjeplads kan også sende os videre fra puljen. Det er den placering, vi ender på, hvis Finland får point mod Belgien.

Skulle det blive tilfældet, gælder det om at besejre Rusland med størst mulig margin. Og her er det en fordel, at Danmark kun har tabt de to første kampe med et mål.

Vi kommer naturligvis til at være afhængige af resultaterne fra de andre puljer.

Håbet lever i den grad endnu for de danske drenge!

Yussuf Poulsen, Thorgan Hazard og Kevin de Bruyne scorede målene i Parken torsdag aften.