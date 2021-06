Det blev alt andet end en fodboldfest, som Jesper Grønkjær var vidne til lørdag aften i Parken.

For med Christian Eriksens pludselige kollaps kort før pausen i kampen mod Finland blev den tidligere landsholdsstjernes aften forvandlet til et mareridt på et splitsekund.

»Det var forfærdeligt. Vi var rystede og i chok over det, der skete,« forklarer 43-årige Jesper Grønkjær til B.T. om oplevelsen lørdag, hvor han var på arbejde for Nent i Danmarks nationalarena.

Derfor stod han da også tæt på banen, hvor Eriksen faldt om med hjertestop og efterfølgende måtte genoplives med en hjertestarter.

43-årige Jesper Grønkjær er ekspertkommentator hos Nent. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 43-årige Jesper Grønkjær er ekspertkommentator hos Nent. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi var i gang med at forberede os på at skulle live igennem i pausen, og så ser jeg det pludselig ske. Det var rystende, og jeg oplevede en form for panik og forundring i hele Parken i de minutter, hvor han fik hjælp inde på banen,« lyder det fra Grønkjær.

De efterfølgende dage havde den tidligere FCK-stjerne da også svært ved helt at forstå, hvad det præcis var, han havde oplevet den aften:

»Søndag var rigtig skidt. Og det var den, fordi der var noget, der skulle bearbejdes. Mine egne børn så det jo også. Og som i mange andre familier gælder det om få talt med sine børn om, hvad det var, der skete i den kamp.«

Mandag kom der så nyt om den danske superstjerne, og da meldingerne fra DBU var positive, kunne Jesper Grønkjær da også for alvor begynde at reflektere over, hvad han også oplevede i Parken den pågældende aften.

De danske landsholdsspillere i chok efter Eriksens kollaps. Foto: FRIEDEMANN VOGEL Vis mere De danske landsholdsspillere i chok efter Eriksens kollaps. Foto: FRIEDEMANN VOGEL

»Jeg oplevede, at de basale værdier kom frem. Fællesskab, kammeratskab og samhørighed så vi fra de danske spillere og tilskuere. Det var en fuldstændig vild hyldest og voldsomme følelser, der kom i spil,« forklarer han.

Netop derfor ser han også enormt meget frem til aftenens kamp, som ifølge ekspertkommentatoren kan blive en historisk aften i Parken.

»Det kan ikke undgås at blive enormt følelsesladet. Man kan jo ende med at blive vidne til noget unikt. Det kan blive én af de aftener, man aldrig glemmer,« afslutter han.

Christian Eriksen er lige nu indlagt på Rigshospitalet, og torsdag kunne DBU så meddele, at den danske stjerne skal have indopereret en hjertestarter. Den historie kan du læse mere om HER.

Danmark spiller mod Belgien klokken 18, og du kan følge kampen live her på bt.dk.