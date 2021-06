Flere danske fodboldfans skal lige nu holde et vågent øje med mail-indbakken.

For der kan tikke gode nyheder ind fra DBU om EM og billetter til lørdagens kamp mod Finland.

»Vi har fået omkring 400 ekstra billetter. Vi håber på endnu flere. Der er allerede ved at blive sendt mails ud til folk,« oplyser fankoordinator Anders Hagen til B.T.

På Facebook-siden 'Fanservice for Danmark' lyder opfordringen derfor, at man skal tjekke sin mail klokken 12.00. Og det er vigtigt at kigge i både indbakke og spamfilter.

'Udfordringen er at billetterne skal sælges hurtigt. Meget hurtigt. Det er vi kede af, men sådan er vilkårene. Derfor går det stærkt i dag. DBU sender allerede billetmails ud kl 12.00 til de medlemmer på loyalitetslisten, der har fået annulleret deres billetter til Finlands-kampen,' lyder det desuden.

Dermed er der ifølge DBU nu kommet i alt 860 ekstra billetter de seneste par uger, og man arbejder på højtryk for, der kommer endnu flere til de to andre kampe.

Er du en af dem, der får en mail, skal du handle hurtigt, for der er ikke meget tid at løbe på, når først linket er modtaget.

Deadline for billetkøb er onsdag klokken 16.00, og bliver billetterne ikke købt, går tilbuddet videre til de næste på listen.

På Facebook fremgår det, at der ikke kan købes mere end to billetter per mand. Billetterne er fordelt i priskategori 1 og priskategori 2, men der er dog lige nu ikke overblik over, hvor mange der er i hver kategori.

'Alle billetterne bliver derfor solgt til kategori 1 pris. Hvis du ender med at få kategori 2-billetter får du refunderet differencen senere,' lyder det.

Den første kamp mod Finland bliver spillet klokken 18.00 lørdag. Efterfølgende går det løs mod Belgien og Rusland i Parken.