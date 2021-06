Det begynder at dufte lidt af det. Sådan rigtigt.

Om lidt slår Danmark som værtsland dørene op for EM-slutrunden i fodbold. Og allerede nu er der positive vinde på Christiansborg i forhold til muligvis at lukke flere personer ind i Parken til Danmarks tre hjemmekampe under slutrunden. Skal man have sparket lidt mere positivitet ind, så kan man bare høre, hvad Københavns Politi fortæller.

Her har man længe haft som en af sine primære opgaver at holde styr på coronasituationen.

Beværtningers lukketider, nedlukkede områder rundt omkring i landet, snyd med coronamidler og store forsamlinger har længe været en del af politiets daglige arbejde.

Men specielt det sidstnævnte del forlader nu i et omfang politiets hænder.

Fra og med fredag forsvinder det udendørs forsamlingsforbud nemlig.

Siden 21. maj har det ligget på 100, men det afskaffes helt – én dag inden Danmark spiller sin første kamp ved slutrunden mod Finland.

Og det betyder også, at Københavns Politis opgave har ændret sig markant i forhold til den store begivenhed.

»Vores arbejde kommer til at bestå i ordenshåndhævelse. Ikke coronahåndhævelse. Det udendørs forsamlingsforbud bliver jo ophævet fredag,« siger Peter Dahl, der er chef for beredskabet ved Københavns Politi.

Hvis politiets hunde kommer frem under det kommende EM i København, så skyldes det formentlig ikke corona, da forsamlingsforbudet ophæves udendørs fredag 11. juni. Foto: Uffe Weng Vis mere Hvis politiets hunde kommer frem under det kommende EM i København, så skyldes det formentlig ikke corona, da forsamlingsforbudet ophæves udendørs fredag 11. juni. Foto: Uffe Weng

»Derfor kommer vi også til at være til stede ved eksempelvis Ofelia Plads og andre steder, hvor der er storskærmsarrangementer. Men det kommer ikke til at handle om corona- og forsamlingshåndhævelse,« slår han fast.

Foruden en masse danske roligans forventer Københavns Politi også, at mellem 5.000 og 10.000 finske fans vil lande i København i dagene op til lørdagens kamp.

Det samme regner man med, når det gælder belgiske fans, som indtil videre ikke har adgang til Danmark, da Belgien er orange. Men det kan hurtigt ændre sig, og derfor forbereder Københavns Politi sig også på en større indvandring fra landet omkring kampen torsdag 17. juni.

Oprindeligt havde man fra Københavns Politis side forventet, at opgaven skulle inkludere alle landets politikredse.

Men grundet corona bliver begivenheden markant mindre. Og nu er der altså én ting mindre, politiet skal tage sig af.