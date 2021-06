»Det var meget svært at finde de rigtige ingredienser.«

Hvordan ser det rød-hvide dannebrogsflag ud i kageform? Det har Gitte Gentile svaret på. Hun er dagens vinder i B.T.s EM-konkurrence #flagfordanmark, som du også kan deltage i.

I 1986 flyttede danske Gitte Gentile til USA, hvor hun bor den dag i dag sammen med sin familie. Men det var ikke helt uden udfordringer at rykke til et nyt land for Gitte Gentile, der elsker at bage kager.

»Da jeg først flyttede til USA i 1986, var det meget svært at finde de rigtige ingredienser og at lave omdannelser fra metrisk til standard, og det holdt mig fra at bage dejlige danske kager,« fortæller Gitte Gentile, der bor i Virginia.

Og den udfordring førte hende ud på en bagerejse i sit nye hjemland. I 2010 oprettede hun bloggen 'My Danish Kitchen', hvor hun har delt ud af alle sine mange gode opskrifter, og ret hurtigt fandt hun ud af, at mange andre udlandsdanskere satte stor pris på bloggen. I dag er bloggen sat i bero, men hun holder den stadig åben, hvis hun igen skulle få lyst til aktivt at blogge om sine opskrifter.

En af de kager, som Gitte Gentile har haft stor fornøjelse af at bage, er Mette Blomsterbergs såkaldte dannebrogskage i de klassiske danske farver rød og hvid. Kagen blev hun inspireret til at bage, da hun så den i tv-programmet 'Den store bagedyst'.

»Dannebrogskagen var en rigtig sjov og udfordrende kage at bage, og så faldt den lige omkring mine forældes fødselsdage,« fortæller Gitte Gentile.

Gitte Gentile har vundet en landsholdstrøje og et tørklæde for sit fine bidrag til konkurrencen.

​Her kan du se et udvalg af dagens andre fine billeder

En af #flagfordanmark-konkurrencens tidligere vindere har bygget landsholdsspilleren Christian Eriksen i Lego. Og så har han faktisk også en ret sjov historie fra VM i 1998.

Og i Helsingør har Per hængt det store flag ud, mens han hepper på landsholdet.

En af de kendte danskere, der også flager for Danmark, er tv-værten Tobias Hamann, som vandt 'Den store bagedyst' i 2012.

Og Tobias Hamann elsker landsholdet!

