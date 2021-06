En af de største overraskelser op til lørdagens kamp mod Wales lørdag var, at Daniel Wass ikke var med flyet til Holland på grund af sygdom.

»Det startede lidt om torsdagen, og så kan jeg mærke om natten, at jeg begynder at få feber og endnu mere ondt i halsen, og så ved jeg godt, at jeg nok ikke skal med der. Det kan jeg ikke. Det er aldrig sjovt, men jeg ved også, at vi har så godt et hold, at jeg er fuld af fortrøstning over, at hvis jeg ikke skal med, så er der nogle andre, der så kan gå ind og tage over. Jeg synes også, at de går ind og spiller en fuldstændig fantastisk kamp, »siger Daniel Wass, der tirsdag igen var frisk nok til at møde pressen.

Han overværede 4-0-sejren over Wales fra sygesengen i Helsingør, hvor han fik den bedst mulige pleje, når alle andre nu var bortrejst, og han ikke kunne få familie og venner på besøg på grund af risiko for corona.

»Hotellet har været fuldstændig fantastisk, det må jeg sige. Der er nogle folk, der arbejder på hotellet, som har været gode til at tage hånd om mig. Jeg var ikke ude af værelset i tre-fire dage, hvor jeg lå deroppe. Det var selvfølgelig ikke sjovt, men jeg er utroligt glad for, at drengene klarede opgaven,« siger han og tilføjer om lørdag aftens store begivenhed foran tv-skærmen.

Foto: WOLFGANG RATTAY

»Lige inden kampen startede, gik det op for mig, at jeg i realiteten kunne ryge ud af EM i min seng. Det var selvfølgelig ikke sjovt,« forklarer Valencia-stjernen, der ikke blot var til pressemøde tirsdag, men også ville trække i støvlerne igen på en dag, hvor spillerne for anden dag i træk ikke nødvendigvis skulle træne.

Det var frivilligt, men noget som Wass gerne ville.

»Jeg skal ud og træne nu. Jeg skal ud og lave løb nu, det har jeg ikke gjort i de sidste par dage, så jeg tror, at det er meget godt, at jeg kommer ud og laver lidt nu,« siger han og erklærer om sin tilstand:

»Jeg har det bedre. Som I kan høre, er halsen stadig ikke helt i top, men feberen er aftaget, så jeg har det meget bedre nu og glæder mig til at komme ud på træningsbanen.«

Daniel Wass og Jens Stryger Larsen glæder sig over den danske succes ved EM. Foto: WOLFGANG RATTAY

Mod Wales var det Jens Stryger Larsen, der startede inde på den plads på højreback, som Daniel Wass har overtaget.

Jens Stryger Larsen holdt 77 minutter, før han blev skiftet ud med Nicolai Boilesen.

»Jeg havde en bange følelse af, om der var noget galt med Jens. Jeg var glad for, at det kun var en krampe. Når man ser en først og fremmest rigtig, rigtig god ven og en mand, der spiller samme plads som mig, stå og strække ud på banen, kan det betyde mange ting, men det var dejligt, at det ikke var så slemt,« forklarer Daniel Wass, som også fik skudt enhver eventuel transfer under EM ned.

Rygter har sat ham i forbindelse med både Brøndby og FCK herhjemme, men også Sporting Lissabon og Marseille. Faktum er, at han er på kontrakt i Valencia et år endnu.

»Der har været masser af skriverier, det er I gode til. Også masser af gætterier. Jeg har fuldt fokus på at være med her. Jeg har også sagt til min agent, at jeg prøver at gøre det så godt som muligt med landsholdet, så det nytter ikke noget, at jeg har fokus alle andre steder. Jeg har stadig kontrakt med Valencia et år endnu, så det må jeg forholde mig til,« slutter Wass.