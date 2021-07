Kasper Hjulmand har valgt den samme startopstilling for tredje kamp i træk.

Og derfor er der genvalg til samtlige mand fra både opgøret mod Wales og Tjekkiet.

Den danske landstræner meldte tirsdag alle mand klar, og derfor har Hjulmand kunnet vælge mellem samtlige 25 spillere.

Du kan se hele startopstillingen til semifinalebraget mod England nederst i artiklen.

B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen, er ikke overrasket over Kasper Hjulmands udvalgte.



»Jeg havde kun én eneste tvivl, og det var, om Hjulmand ville skubbe Yussuf Poulsen ind i startopstillingen igen, men han vælger at spille sikkert. Det kan man jo ikke klandre ham for, og de 11 mand har så meget fortjent at starte inde,« siger Michel Wikkelsø Davidsen og fortsætter:



»Men jeg glæder mig til at se udskiftningerne i dag. Det er ikke så sikkert, at Danmark denne gang kommer foran, og der så skal sættes spillere ind til at sikre resultatet. Så hvad gør Hjulmand, hvis der skal jagtes et resultat? Er Robert Skovs pivfarlige venstrefod i spil? Skal Skov Olsen ind og udfordre? Det bliver interessant at se de taktiske dispositioner, som landstræneren vil gøre.«

Kasper Schmeichel har selvfølgelig pladsen mellem stængerne, mens Andreas Christensen, Simon Kjær og Jannik Vestergaard danner den bageste forsvarstrio.

På backpladserne starter brandvarme Joakim Mæhle samt Jens Stryger Larsen, mens Thomas Delaney og Pierre-Emile Højbjerg er makkerparret inde centralt på midtbanen.

På de offensive pladser har Kasper Hjulmand valgt Mikkel Damsgaard, Martin Braithwaite og formstærke Kasper Dolberg.

Danmarks startopstilling ser ud som følger: