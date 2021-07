På en lille vej i Valby er EM-stemningen helt i top.

Tværs henover vejen hænger en lang snor mellem to huse, og på snoren hænger seks dannebrogsflag og fire fodboldtrøjer til ære for det danske landshold.

Det er dagens #flagfordanmark-vinder Jennie Petersson, der sammen med sin familie og genboen har sørget for den fine dekoration, der skaber stor glæde blandt naboer og forbipasserende på vejen.

»Det var en snak med naboen til børnenes fodboldtræning, hvor han foreslog en 'bro', som man jo også ser ved Tour de France. Snoren sidder fast på børnenes værelser og går altså fra et børneværelse til et andet henover vejen, hvor der dagligt passerer rigtig mange mennesker.«

»Vi havde de seks flag, efter min mand var på Brøndby Stadion og se Danmark mod Bosnien. Efter den voldsomme episode med Eriksen var det naturligt for os også at sætte hans Tottenham- og landsholdstrøje ud på snoren,« fortæller Jennie Petersson.

De to husstande på vejen er meget fodboldinteresserede, og den fine bro af flag og landsholdstrøjer får lov til at hænge under hele slutrunden.

»Tilmed vil vi gøre det til en tradition at sætte den op fremover, når Danmark spiller,« lyder det fra Jennie Petersson.

Udover Jennie Petersson er det hendes mand, Anders, Oliver på 12, Oscar på otte og Elliot på tre år samt genboerne Claus og Line, Bertram på 15 og Ludvig på 12, der har taget det fine initiativ.

Vil du også gerne vinde fede EM-præmier?

Som en del af dækningen i EM-slutrunden har B.T. og DBU lanceret kampagnen #flagfordanmark, der skal få danskerne til at vise deres støtte til landsholdet.

Konkurrencen går ud på at vise den mest kreative måde at flage for Danmarks landshold. Alle bidrag er med i B.T.s daglige konkurrence om en landsholdstrøje og et tørklæde.

De bedste og mest kreative bidrag er også med i B.T.s hovedkonkurrence om billetter til en VM-kvalifikationskamp i Parken.

Her kan du se et udvalg af dagens andre fine billeder

Alberte går all-in på pynt, fest og farver.

Og Anette Højer har pyntet dagplejevognen op til EM-fest. Hun går ture med børnene og en kollega og hepper på Danmark på deres veje.

Landsholdet har brug for din hjælp. Flag på den vildeste og mest kreative måde – hjælp med at gøre Danmark rød og hvid under EM!



Del dine bedste, sjoveste og mest kreative flagbilleder og -videoer med B.T., og vind fede præmier! Send til flag@bt.dk.