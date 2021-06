Kender du det, når man i et løssluppent øjeblik kommer til at love noget?

Det gør dagens #flagfordanmark-vinder, Frederik Eisig. For da Danmark skulle spille sidste gruppekamp mod Rusland, fik han lovet sin 15-årige søn Gustav og sønnens ven Charlie noget helt særligt – og det kostede ham en tur i Silvan.

»I et kort øjeblik af kådhed, lige inden kampen mod Rusland gik i gang, fik jeg sagt til min søn og hans ven, at hvis Danmark går videre som 2er fra puljen, så maler vi et stort dannebrog på stuevæggen,« fortæller Frederik Eisig.

»Som kampen skred frem, kunne jeg godt mærke, at bordet fangede, men jeg håbede på, at drengene glemte alt om det. Det gjorde de også lige indtil lørdag formiddag, og så var det jo bare om at stå ved sine ord.«

Så Frederik Eisig tog en tur i Silvan og købte en bøtte rød maling, pensler og maling, og så gik malearbejdet ellers i gang.

Det røde dannebrogsflag er malet på stuevæggen lige over sofaen, og der er ikke noget, der tyder på, at flaget bliver malet over lige foreløbig.

»Skulle landsholdet ikke nå hele vejen til finalen, så er der jo gudskelov VM allerede næste år,« lyder det fra Frederik Eisig.

Vil du også gerne vinde fede EM-præmier?

Som en del af dækningen i EM-slutrunden har B.T. og DBU lanceret kampagnen #flagfordanmark, der skal få danskerne til at vise deres støtte til landsholdet.

Konkurrencen går ud på at vise den mest kreative måde at flage for Danmarks landshold. Alle bidrag er med i B.T.s daglige konkurrence om en landsholdstrøje og et tørklæde.

De bedste og mest kreative bidrag er også med i B.T.s hovedkonkurrence om billetter til en VM-kvalifikationskamp i Parken.

Her kan du se et udvalg af dagens andre fine billeder

Karina Hansen og hendes kolleger hepper på Danmark.

Og hunden Else tror naturligvis også, at Danmark går hele vejen. Det er Malene Beetson, der har sendt billedet ind.

Landsholdet har brug for din hjælp. Flag på den vildeste og mest kreative måde – hjælp med at gøre Danmark rød og hvid under EM!



Del dine bedste, sjoveste og mest kreative flagbilleder og -videoer med B.T., og vind fede præmier! Send til flag@bt.dk.