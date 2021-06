'Hej med dig, jeg hedder Kaj – Kaj, Kaj, Kaj, ja, det er mig.'

Det er nok de færreste danskere, der ikke kender den klassiske grønne Kaj-kage. Og nu er den berømte frø blevet forvandlet af bager og konditor Peter Mortensen, der er dagens vinder i B.T.s konkurrence #flagfordanmark.

Peter Mortensen, der er 56 år gammel og bor i Charlottenlund, har nemlig lavet en festlig og dannebrogsinspireret roliganversion af Kaj-kagen i anledning af EM.

»Jeg får så mange ideer, når jeg cykler på arbejde om morgenen. Og så kom jeg til at tænke på Kaj, og at ham kan man da lave som roligan,« fortæller Peter Mortensen, der til daglig arbejder som bager og konditor i ALK-Abelló A/S, hvor han bager brød, kager og andet godt til de mange medarbejdere i virksomheden.

Peter Mortensen har lavet 350 Kaj-kager i roligan-versionen.

Peter Mortensen har lavet hele 350 roligan-Kaj-kager i en luksusudgave med lagkagebund, flødeskum, flødecreme og lækker marcipan, og medarbejderne, der er blevet forkælet med Kaj-kagerne, har været meget begejstrede, fortæller Peter Mortensen.

Den 56-årige bager og konditor ser altid alle de danske landskampe, og han håber, at det danske landshold i år kan gentage succesen fra 1992, hvor han var inde at se alle Danmarks kampe undtagen finalen.

»Vi tog bare derover en seks-syv stykker, og så købte vi en billet ved indgangen til stadion,« fortæller Peter Mortensen, der efter den danske finaletriumf skulle hjem med færgen fra Sverige til Nordjylland.

»Da vi skulle hjem, ventede færgen på os, og det ridende svenske politi, der var pyntet med dannebrogsflag, fulgte os til færgen. Og vi festede og dansede kædedans på færgen hele vejen hjem til Frederikshavn,« lyder det fra Peter Mortensen, der får kuldegysninger af at tænke tilbage på de glade minder fra 1992.

Peter Mortensen har som dagens #flagfordanmark-vinder vundet en landsholdstrøje og et halstørklæde.

Martin Gram i Las Palmas.

Martin Gram befinder sig i Las Palmas, og langvejsfra sender han sin støtte til landsholdet med et maleri, han selv har malet.

Og så er Christian Bertelsens datter Karla, der glæder sig til at følge de danske drenge til EM.

Christian Bertelsens datter Karla.

Tina Boviens lille hund er også med til at flage for Danmark.

