Det danske fodboldlandshold har ikke mødt andet end kærlighed og opbakning fra befolkningen de seneste tre uger. Flag ud af vinduerne, udsolgte storskærmsarrangementer og fyldte stadioner har således mødt Kasper Hjulmands tropper under slutrunden.

Men hvem er egentlig de bedste landsholdsspillere nogensinde? Er det Peter Schmeichel i kassen og brødrene Laudrup fremme på banen, eller er det en helt anden kombination?

Det bad B.T. danskerne om at vurdere fredag. Her kunne folk vælge mellem fem spillere på hver position fra fem fodboldslutrunder – 1986, 1992, 1998, 2004 og 2020.

Og på baggrund af de stemmer ser det ultimative danske landshold ud på følgende måde i en 4-2-3-1-formation:

Peter Schmeichel var en nøglefigur i 1992. Foto: UKENDT

I buret foretrækker danskerne Peter Schmeichel fra den store triumf i 1992. Manchester United-legenden fik hele 70 procent af de 6.182 stemmer på målmandspositionen.

Der var tæt løb på højre back. Her kunne der vælges mellem Jesper Olsen, John Sivebæk, Søren Colding, Thomas Helveg og Daniel Wass. Danskerne var splittede, men pladsen ender med at gå til John Sivebæk fra 1992.

Midterforsvaret skulle folk ikke tænke to gange over. Morten Olsen fra 1986 og Simon Kjær fra 2020 er duoen – begge modtog over 50 procent af stemmerne.

Joakim Mæhle har braget gennem lydmuren ved den igangværende EM-slutrunde, og han får derfor pladsen som venstre back. Han er valgt over legender som Henrik Andersen, Jan Heintze og Niclas Jensen.

Simon Kjær og Joakim Mæhle har været forrygende ved EM. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Den ene spillede de fleste fodboldkampe uden benskinner, mens den anden ramte bolden lige i røven på et herligt tidspunkt. 1986-udgaven af Søren Lerby samt John 'Faxe' Jensen fra succesen i 1992 er danskernes to foretrukne centrale midtbanespillere.

Det giver højst sandsynligt sig selv, men der er intet drømmelandshold uden Michael Laudrup. Fodboldikonet er valgt til den offensive midtbane. Her får den tidligere Real Madrid og Barcelona-spiller 61 procent af de cirka 6.000 stemmer.

Brormand Brian Laudrup sniger sig ligeledes med. Danskerne mener, han skal spille på venstrefløjen, mens en af målscorerne fra VM-kampen mod Brasilien i 1998, Martin Jørgensen, skal spille højre kant.

Det mest suveræne valg er gemt til sidst, hvor der skal sættes navn på spidsangriberen. Her er der ingen tvivl. Æresborgeren i Verona i Italien –eller bare Preben Elkjær fra 1986 – skal spille på toppen. Han var oppe mod Flemming Povlsen, Peter Møller, Jon Dahl Tomasson og Kasper Dolberg, men tager alligevel 83 procent af stemmerne.

Danskerne har fundet plads til både Michael og Brian Laudrup. Foto: KELD NAVNTOFT

Resultatet viser, at der er blevet plads til spillere fra 1986, 1992, 1998 og 2020. Der er altså ingen med fra EM i 2004, hvor Danmark tabte kvartfinalen til Tjekkiet med de ubehagelige cifre 3-0.

Der er forhåbentligt dømt revanche lørdag aften klokken 18.00, når Danmark og Tjekkiet brager sammen i Baku i endnu en EM-kvartfinale. Du kan som altid følge kampen live her på B.T. før, under og efter.