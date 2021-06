Det var ikke der, han burde være. Men Christian Eriksen er fortsat indlagt på Rigshospitalet, hvorfra han her til morgen har sendt sin første hilsen til danskerne og resten af verden.

»Hej alle sammen, stort tak for jeres søde og utrolige hilsner og beskeder fra hele verden. Det betyder meget for mig og min familie,« indleder den danske landsholdsstjerne, som har været indlagt på Rigshospitalet siden chokket i Parken lørdag aften.

Her faldt Eriksen om midt i EM-åbningskampen mod Finland på grund af et hjertestop.

Han blev genoplivet, mens hele verden, hans holdkammerater og familie fulgte ængsteligt med. Efterfølgende blev han kørt på Rigshositalet i København.

Christian Eriksen i sygesengen på Riget. Vis mere Christian Eriksen i sygesengen på Riget.

Her ligger han fortsat, og siger, at han er ved godt mod, men fortsat skal være indlagt. Det er første gang, at Eriksen selv giver lyd fra sig siden den skræmmende episode i lørdags.

»Jeg har det fint - omstændighederne taget i betragtning. Jeg skal fortsat have foretaget nogle undersøgelser på hospitalet, men jeg er ok.«

»Nu vil jeg heppe på gutterne på landsholdet i de kommende kampe. Spil for hele Danmark. Bedste hilsner, Christian,« skriver Christian Eriksen på Instagram.

Historien om den danske Inter-stjernes kollaps er gået verden rundt, og den 29-årige fynbo har modtaget beskeder fra fodbldstjerne-kollegaer, fodboldklubber og kendte som ukendte fra nær og fjern.

Christian Eriksen er naturligvis ude af EM-slutrunden hvor Danmerk på torsdag møder Belgien i Parken få hundrede meter væk fra Rigshospitalet, hvor han er indlagt.

Kasper Schmeichel har fortalt, at han og Simon Kjær har besøgt Eriksen på hospitalet efter lørdagens skræespisode, hvor særligt netop de to holdkammerater til Eriksen er blevet hyldet som helte.

Christian Eriksen signalerede mandag ud til omverdenen via sin agent, at han er ved godt mod, men dagens besked er altså første gang, at den danske 10'er selv melder noget ud på sine egne profiler på de sociale medier.