Straffesparket til England i EM-semifinalen er mildest talt blevet diskuteret.

For mens flere eksperter samt den danske landstræner Kasper Hjulmand har kaldt det 'tyndt', er der også noget andet i situationen, der har fået opmærksomhed.

Det kunne kun ses i et kort sekund på skærmene hjemme i stuerne, men det har fået rigtig mange til at reagere. Situationen kan ses i videoen i toppen af artiklen, og det er en detalje omkring Raheem Sterlings løb, lige inden han bevæger sig ind i straffesparksfeltet, som nu får kritik.

For der var to bolde på banen i situationen, hvor Raheem Sterling gik i græsset, og dermed fik det afgørende straffespark tildelt. Noget, der har fået mange fodboldfans fra både Danmark og udlandet til at tordne på de sociale medier, heriblandt Twitter.

'Hvad fanden er det her UEFA? Der er to bolde på banen, han får ikke gult kort for film. Det er en fucking skændsel. Spil kampen om!'

'Italien skal vinde for fodboldens skyld. Danmark blev bestjålet.'

'En skændsel. Hvor er det klamt! Der var to bolde på banen i det øjeblik, der fejlagtigt blev dømt straffespark. Det er snyd!'

'Jeg er ikke engang fan af nogle af dem, England har mødt men helt ærligt? Seriøst? Han filmede tydeligt. VAR kiggede, og der var STADIG straffe? Der var endda to bolde på banen, og spillet blev ikke stoppet. Og så blev Schmeichel ramt af en laser. Det kan i da være stolte af …'

Sådan lyder blot et udpluk af de mange kommentarer. Den sidste med henvisning til, at den danske landsholdskeeper blev fanget på tv med en lille grøn plet, der siden fik nettet til at koge.

For blandt de mange tusinde tilskuere på Wembley onsdag aften, var der en, der rettede en laserpen mod den danske keeper, da han gjorde sig klar til, at Harry Kane skulle tage det omdiskuterede straffespark.

Et spark, Kasper Schmeichel i første omgang snuppede, men desværre for danskerne var Kane hurtigst på riposten og scorede sejrsmålet til 2-1.

Også Kasper Hjulmand ytrede efter kampen sin utilfredshed med nogle af de afgørende situationer.

»Det bliver afgjort på de omstændigheder, hvor han (Raheem Sterling, red.) løber forbi en bold, der ligger inde på banen og et straffespark, der ikke er der. Det er alle sammen ting, som gør mig irriteret,« sagde den danske landstræner efter kampen.

Semifinalen sluttede 1-1 efter ordinær spilletid efter først et drømmemål af Mikkel Damsgaard og efterfølgende et selvmål af Simon Kjær.

I den forlængede spilletid fik England så tilkendt det straffespark, som utroligt mange har en holdning til.