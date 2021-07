En mindeværdig EM-slutrunde er slut.

Det danske herrelandshold i fodbold har i sommeren 2021 bragt os både opture og nedture, gråd og grin, ærgrelse og vild jubel.

Som B.T.s udsendte EM-hold formulerede det: Landsholdet samlede hele Danmark.

B.T. og DBU lancerede forud for slutrunden kampagnen #flagfordanmark i fællesskab med ét klart mål, nemlig at få så mange danskere til at flage for Danmark. Vi uddelte 100.000 flag i hele Danmark, og på kort tid blev Danmark pyntet i røde og hvide farver under slutrunden.

Tusindvis af danskere tog imod et flag, hængte det fra deres vindue, deres altan, på deres bil og mange andre steder. I har heppet på landsholdet, kippet med flaget og ikke mindst demonstreret jeres egne kreative måder at flage for landsholdet på.

En masse danskere sendte deres kreative flag-bidrag til B.T.s konkurrence, der gik ud på at flage for Danmark på kreative måder. Hver dag trak vi lod i vores konkurrence om at vinde en landsholdstrøje blandt alle dem, der sendte deres videoer og billeder ind af, hvordan de flager for Danmark.

Alle bidrag var samtidig også med i vores hovedkonkurrence om 5x2 billetter til Danmarks VM-kvalifikationskamp mod Skotland 1. september i Parken.

Her er de fem vindere af 5x2 billetter til VM-kvalifikation i Parken

Ronni Siegler

Der blev ikke sparet på noget, da Ronni Sieger valgte at totalforvandle sin gamle Mazda til en ægte EM-bil.

Han brugte 15-20 timer på at male og pynte sin gamle bil, der blev malet rød og hvid som dannebrog og blev pyntet med flag og græsmåtter indvendigt.

En ægte roligan-bil!

Ronnie totalforvandlede sin Mazda til EM. Foto: Privat Vis mere Ronnie totalforvandlede sin Mazda til EM. Foto: Privat

Lone og Knud Boisen

Der er mange forskellige måder, man kan flage for Danmark på. Og Knud Boisen var en af dem, der gjorde det på en helt unik måde.

Han fik nemlig kort før EM fremstillet en benprotese i røde og hvide farver, og som ligner et dannebrogsflag.

Knud, der mistede sit ben for syv år siden, har med sin EM-festlige protese affødt masser af smil og positive bemærkninger.

Protesen kan også bruges til meget andet end bare at gå med. Vis mere Protesen kan også bruges til meget andet end bare at gå med.

Frederik Eisig

Man skal holde, hvad man lover. Og dén lektie lærte Frederik Eisig i den grad under EM.

»I et kort øjeblik af kådhed, lige inden kampen mod Rusland gik i gang, fik jeg sagt til min søn og hans ven, at hvis Danmark går videre som 2er fra puljen, så maler vi et stort dannebrog på stuevæggen,« lød det fra Frederik Eisig.

Så Frederik Eisig måtte en tur i Silvan og købe rød maling, og så blev stuen pyntet med et kæmpestort dannebrogsflag,

Flaget fik æresplads over sofaen i stuen. Vis mere Flaget fik æresplads over sofaen i stuen.

Pernille Træde

»Vi havde aftalt, at hvis de vandt, kørte vi til Rådhuspladsen,« lød det fra Pernille Træde.

Efter flere af Danmarks sejre ved EM pyntede Pernille Træde og familien deres unikke røde folkevognsrugbrød med flag, iklædte sig de røde og hvide farver, tændte for musikken og satte kursen mod Rådhuspladsen for at fejre landsholdet.

Og sammen med tusindvis af andre danskere festede de for Danmark.

Pernille og familien kørte flere gange under EM ind til Rådhuspladsen i det fantastiske folkevognsrugbrød for at tage del i festlighederne. Foto: Privat Vis mere Pernille og familien kørte flere gange under EM ind til Rådhuspladsen i det fantastiske folkevognsrugbrød for at tage del i festlighederne. Foto: Privat

Sune Vestergaard

»Alle ved jo, at landsholdet spillede minigolf, før de gik ud og slog Frankrig og senere vandt EM i 1992.«

Så Sune Vestergaard valgte naturligvis at gøre sin minigolfbane i Aarhus helt klar til EM.

Flere af banens huller blev malet med rød og hvid spraymaling.