Seksårige Adam flager på livet løs for det danske landshold. Det gør han sammen sin treårige bror Matti og vennen Marley på fem år.

Og det glæder Adams far, Kevin Nørregaard, at kunne dele den store fodboldoplevelse, som årets EM-slutrunde er, med sine børn.

»Marleys far og jeg har sammen tidligere været til slutrunden i Ukraine og støttet landsholdet og følger generelt landsholdet tæt. Så det glæder os at kunne dele det med vores børn. Mon ikke de snart er store nok til at komme med til en slutrunde også,« fortæller Kevin Nørregaard, der er dagens vinder i #flagfordanmark.

Adam, Matti og Marley. Foto: Privat Vis mere Adam, Matti og Marley. Foto: Privat

Det har været en god oplevelse for de tre små drenge at kunne følge med i EM, selvom den første kamp bød på den dramatiske episode, hvor Christian Eriksen faldt om på banen med hjertestop.

»Det er første slutrunde, hvor de forstår fodbold lidt, især Adam, som følger meget med. Han holder meget med Eriksen, også når det ikke gælder landsholdet. Så første kamp var lidt svær.«

»Heldigvis er Eriksen o.k., og landsholdet gør det godt,« fortæller Kevin Nørregaard, der er meget optimistisk og tror, at Danmark kan gå hele vejen.

Vil du også gerne vinde fede EM-præmier?

Som en del af dækningen i EM-slutrunden har B.T. og DBU lanceret kampagnen #flagfordanmark, der skal få danskerne til at vise deres støtte til landsholdet.

Konkurrencen går ud på at vise den mest kreative måde at flage for Danmarks landshold. Alle bidrag er med i B.T.s daglige konkurrence om en landsholdstrøje og et tørklæde.

De bedste og mest kreative bidrag er også med i B.T.s hovedkonkurrence om billetter til en VM-kvalifikationskamp i Parken.

Milhan på tre år. Foto: Privat Vis mere Milhan på tre år. Foto: Privat

Kashif Aslams treårige søn Milhan hepper løs på Danmark.