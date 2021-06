Flag – og bag – for Danmark!

Det har dagens vinder i #flagfordanmark gjort. Katrine Bergmansen, der er uddannet bager og i gang med en uddannelse som konditor, har bagt den flotteste danmarkskage med en fin lille hilsen til hele Danmarks Christian Eriksen.

»Jeg havde lyst til at lave en kage på arbejdet i anledning af, at Danmark spiller til EM.«

»Kage er – ligesom fodbold – med til at samle folk og glæde hinanden. Derfor ville jeg lave denne kage, som kunne være med til at bidrage til hyggen hjemme i stuerne,« fortæller Katrine Bergmansen.

Katrine Bergmansens flotte kage. Foto: Privat

Katrine Bergmansens ville også gerne hylde den danske fodboldspiller Christian Eriksen, der 12. juni faldt om under landskampen mod Belgien i Parken.

Hun har derfor prydet sin flotte kage med et 10-tal, Eriksens rygnummer på landsholdet.

Kagen består i øvrigt af en mandelbund, kokoscreme, jordbær/rabarber-gelé og vaniljemousse.

Den er pyntet med en hvid chokolade cremeaux, friske hindbær og skovsyrer.

Foto: Privat

Her kan du se et udvalg af dagens andre fine billeder

Marianne Soleris Christensens hund Anton. Foto: Privat

Marianne Soleris Christensen varmer op til kampen mod Rusland med sin hund Anton.

Og Michelle Ulriksens børn er helt klar til kamp.

Klædt i rødt og hvidt er de klar til at heppe på Danmark.

Michelle Ulriksens børn.

Jeanne Christensen og hendes to piger har også været i køkkenet og 'bagt' op til Danmarks kamp.

De har nemlig lavet dannebrogs-hindbærsnitter.