Vis din støtte til landsholdet – vær med til at flage for Danmark!

Når EM i fodbold fløjtes i gang 11. juni, bliver det startskuddet til en helt særlig slutrunde. For første gang nogensinde skal der nemlig spilles EM i herrefodbold på dansk grund, og det danske landshold skal kæmpe for at gentage succesen fra 1992 og bringe EM-trofæet hjem til Danmark.

Og DU kan være med til at støtte landsholdet!

De danske spillere har brug for al den opbakning, de kan få. De har brug for at vide, at hele landet står bag dem. Derfor inviterer B.T. og Dansk Boldspil-Union (DBU) alle danskere til at vise deres støtte ved at flage for Danmark og landsholdet under EM.

Foto: Simon Baungård Vis mere Foto: Simon Baungård

Du kan bidrage på mange forskellige måder! Hvad enten du hejser et dannebrogsflag i din flagstang, hænger det fra din altan, farver din græsplæne, maler hele dit hus rødt og hvidt eller finder på din helt egen og kreative måde at vise det danske flag på.

Kun fantasien sætter grænser for, hvordan du kan bidrage til #flagfordanmark.

Tag et billede eller optag en video af, hvordan du flager for Danmark, og send det til flag@bt.dk, så er du automatisk med i B.T.s store EM-konkurrence. Du kan også sende dit billede eller din video på sms til 1929 og skrive ‘Flag’ i tekstfeltet*.

Hver dag fra 1. juni og under hele EM-slutrunden trækker vi lod blandt alle flag-bidrag om en præmie bestående af en landsholdstrøje og et tørklæde. Til allersidst i slutrunden udvælger vi de fem bedste og mest kreative bidrag til #flagfordanmark, der hver vinder to billetter til VM-kvalifikationskampen Danmark-Skotland i Parken til september.

Når du sender dine billeder/videoer til B.T., giver du samtidig lov til, at B.T. må bringe dine billeder/videoer som en del af vores kampagne #flagfordanmark i både videoer, digitalt og i avisen B.T. Læs mere om konkurrencebetingelser her.

Lad os sammen gøre Danmark rød og hvid – for landsholdet!

*Vær opmærksom på, at det ikke er alle mobilabonnementer, der kan sende videoer og MMS’er til 1929. Kan du ikke sende en video eller et billede på sms, så send i stedet på mail til flag@bt.dk.